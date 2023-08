Dinamo ispao od AEK-a

S velikim je teretom Dinamo stigao u Atenu na uzvratni ogled trećeg pretkola Lige prvaka s AEK-om. Ne samo da je zbog navijačkih nereda dočekan u vrlo napetoj atmosferi, već je i na ovom izazovnom gostovanju morao upisati pobjedu u 90 minuta, ne bi li zadržao nadu u prolazak dalje. Na kraju ovog dvoboja u Grčkoj, AEK je u drami stigao do remija od 2-2 te se s konačnih 4-3 plasirao u playoff Lige prvaka.

Dinamov trener Igor Bišćan nije napravio niti jednu promjenu u svojem sastavu u odnosu na utorak, na teren je poslao istu 11-oricu. S druge strane, njegov kolega Matías Almeyda odlučio se za dva nova imena, to je domaći branič Lazaros Rota te iskusni marokanski ofenzivac Nordin Amrabat.

Već u prvoj je minuti AEK mogao doći do ranog pogotka, Ehsan Haji Safi izbio je sam ispred Dominika Livakovića, no srećom pucao je pored gola. Gotovo pa odmah u idućem je napadu odgovorio Dinamo, gađao je Dario Špikić, ali to je završilo u domaćem bloku. Aktivniji je i opasniji bio AEK, češće je lopta bila pred Dinamovim vratima, pa se činilo kao da Plavi čuvaju prednost, a ne da ju treba loviti.

Istaknuo se u tim trenucima opet Livaković, pogotovo kada je u 17. minuti Steven Zuber imao vrlo dobru šansu. I onda, gotovo pa ni iz čega, Dinamo je došao do vodstva. Dugu loptu je u šesnaesterac poslao Sadegh Moharrami, spustio ju je potom Bruno Petković, taman na glavu Bohdana Mihajličenka. Njegov je pokušaj uspio obraniti Cican Stanković, ali ne i onaj Josipa Šutala.

Zabio je svoj prvi gol u europskim utakmicama, zasigurno nije mogao doći u boljem trenutku, pogotovo jer se igrala sudačka nadoknada prvog dijela. Očekivao se dodatan Dinamov pritisak već od samog starta drugog poluvremena, no zapravo je bila posve obrnuta situacija.

Opet je Livaković morao spašavati stvar, tukli su i Jens Jønsson i Nordin Amrabrat, no sve je to uspio zaustaviti Dinamov vratar i kapetan. I opet je, u tim trenucima AEK-ove bolje igre, Bišćanov sastav došao do pogotka. Igrala se 65. minuta, sjajnu je loptu za Roberta Ljubičića u svom stilu podvalio Petković, takvu asistenciju ovaj je praktički morao pretvoriti u zgoditak.

Drugi mu je to ovosezonski gol, računajući sva natjecanja, a prvi u Europi nakon onog u lanjskom remiju s Red Bull Salzburgom (1-1). Kako to uvijek biva u takvim situacijama, momčad koja ima povoljniji rezultat pomalo se povukla pred svoja vrata, pa je tako i AEK opet nastavio s napadima i lovio povratak u ukupni rezultatski egal.

No, osim nekih sporadičnih prigoda, većih AEK-ovih prijetnji zapravo nije ni bilo, sa svakom minutom koja je protekla Dinamove su se šanse za prolazak samo povećavale. Ipak, sve dok sudac Espen Eskas ne dosudi kraj, postajala je domaća nada za povratak u dvomeč. Plavi su u posve nevjerojatnom raspletu događaja prosuli prednost, iako su još u 90. minuti imali prolazak, teško je uopće i opisati na kakav način.

Najprije je Sergio Araujo smanjio rezultat, odnosno poravnao ga u ukupnom zbroju, da bi tek u 10. minuti sudačke nadoknade Domagoj Vida postao heroj AEK-ovih navijača. Gađao je Levi García iz kaznenog udarca, skrivio ga je par trenutaka ranije Ljubičić igrajući rukom u kaznenom prostoru.

Prvotno je Livaković obranio pokušaj s bijele točke, no onda se bivši Dinamov igrač samo naklonio i glavom donio prolazak grčkom prvaku u iduću fazu. Ostao je tako hrvatski prvak bez plasmana u najelitnije klupsko natjecanje, a ono drugo po važnosti lovit će već od četvrtka, kada na Maksimiru u sklopu playoffa Europa lige gostuje praška Sparta.