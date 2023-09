Folarin Balogun lani je dominirao u Ligue 1, a sada se vraća onamo. Arsenal ga prodao Monacu

Stvar se odigrala na sljedeći način; Inter, čini se, nije dovoljno zagrizao, Arsenal nije želio prodavati igrača izravnom rivalu, a tako je najozbiljniji bio Monaco koji je platio ukupnih 40 milijuna eura za njegov transfer — od toga je 30 fiksno, a ostatak će Topnici dobiti u raznoraznim bonusima. Također, londonski klub zadržava pravo na 17,5 posto zarade od sljedećeg transfera. Balogun je potpisao ugovor na pet godina.

DONE DEAL: Monaco have signed Folarin Balogun from Arsenal for a reported €40m. ✍️

Balogun had more shots across Europe's top seven divisions in 2022/23 than any other current U23 player.

Only Erling Haaland and Jonathan David scored more league goals. ☄️ pic.twitter.com/H4RUIV1GUb

— Squawka (@Squawka) August 30, 2023