Ighalova karijera u Manchester Unitedu je po svemu sudeći završila. Bila je kratka i uspješna

Dosta podsmijeha pratilo je dolazak Odiona Ighala u Manchester United. Dosta i kontroverze. Podsmijeha jer slavni klub odjednom hitra rješenja traži u ne odveć jakom kineskom prvenstvu i klubu iz njegova donjeg doma, a kontroverze jer poveznica nigerijskog napadača i Unitedova menadžera Olea Gunnara Solskjæra i nije baš najčišća moguća.

Nekih pet mjeseci nakon što je ta priča počela ona sad dobiva svoj kraj.

Otočki mediji pišu da Shanghai Shenhua zove Ighala natrag za nastavak kineskog prvenstva, sve potkrepljujući podatkom da je posudba bila potpisana zaključno sa 31. svibnjem. Ne dogodi li se kakav neočekivani preokret ovoga tjedna Ighalo će, unatoč svojim željama, natrag u Kinu.

Trag koji je ostavio u Manchester Unitedu? Ne može biti pretjerano dubok jer osam odigranih utakmica i nisu nešto što će ostati zapamćeno na puno višoj razini od tek crtice u klupskoj povijesti, međutim, dojam je da je Ighalo opravdao povjerenje koje mu je pokazano krajem siječanjskog prijelaznog roka.

Potvrdit će to vjerojatno navijači, neki Unitedovi napadači s kojima je dijelio minutažu i skidao pritisak s njih, ali i same brojke. Jedna od njih kaže da Solskjærova momčad nije izgubila niti jednu od osam utakmica u kojima je Nigerijac nastupio. “Nastupio” zapravo i nije prava riječ jer je 30-godišnjak, koji je posljednje tri godine proveo u Kini nakon što je počeo blijediti u Watfordovom dresu, u tim utakmicama stigao do nelošeg učinka od četiri pogotka i asistencije.

Raščlamba će reći da mu je minutaža u Premier ligi bila gotovo nikakva — protiv Chelseaja minuta, protiv Manchester Cityja dvije, protiv Watforda 10, a protiv Evertona 18 minuta — pa onda možda i opravdati nulu u rubirci golovi i asistencije.

U Europskoj ligi bio je znatno primjetljiviji s dva pogotka i asistencijom u tri odigrane utakmice (Club Brugge i LASK), a pamte se i njegova dva gola Derby Countyju u FA kupu.

Sve ovo Ighalo je napravio u razmaku od samo nekoliko tjedana koliko je bio aktivan u klubu u koji je stigao da pokuša nadomjestiti ozlijeđenog Marcusa Rashforda. Dojam je kod mnogih isti — isplivao je na površinu nakon što je odmah bačen u vodu te je pritom utišao skeptike i skinuo podsmijeh s njihovih lica, dokazavši i sebi i drugima da United nije pogriješio njegovim dovođenjem.