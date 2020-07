IHF je objavio popis rukometaša koji konkuriraju za najboljeg u 2019. Na njemu je i Luka Cindrić

Hrvatski reprezentativac Luka Cindrić uvršten je među pet kandidata za najboljeg rukometaša svijeta u 2019. godini, objavila je Međunarodna rukometna federacija (IHF).

Među kandidatima za ovu prestižnu nagradu su i Danci Mikkel Hansen (PSG), Rasmus Lauge Schmidt (Flensburg/Veszprem) i Niklas Landin Jacobsen (Kiel), te Norvežanin Sander Sagosen (PSG).

Presenting the 2019 IHF Male World Player of the Year nominees! Be ready for voting to open on Friday on https://t.co/lYxJ8E2S0G 🙌 #bestofhandball #handballweek #staystrong @dhf_haandbold @NORhandball @HRStwitt pic.twitter.com/HtstiF3ixQ

— IHF (@ihf_info) July 1, 2020