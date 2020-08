Još jedna vijest iz užurbanog vikenda: Harry Kewell postao je novi trener Oldham Athletica

Dino Maamria je u petak dobio otkaz, dva dana kasnije njegovo mjesto je preuzeo bivši igrač Leeds Uniteda…

Harry Kewell imenovan je kao šesti trener Oldham Athletica u posljednje dvije godine.

Oldham već neko rotira trenere u potrazi za dugotrajnim, stabilnim rješenjem; klub je prošle sezone završio 19. u League Two, četvrtom rangu engleskog nogometa.

