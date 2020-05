Kad ponese me romantika: Thuram i Boyata malo su kršili socijalnu distancu ljubljenjem suigrača

Prvi slučaj: Hoffenheim — Hertha

Krivac: Dedryck Boyata

Drugi slučaj: Eintracht — Borussia Mönchengladbach

Glavni krivac: Marcus Thuram

Kreativni su danas morali biti bundesligaški strijelci u proslavama svojih pogodaka s obzirom na smjernice o socijalnom distanciranju koje im je dao DFL. Dodirivanje laktovima i osmijesi prevladavali su u zajedničkim veseljima, tu je svakako i primjer Hålandovog slavlja, ali i neki drugi koji se moraju podvući.

Dedryck Boyata i Marcus Thuram vjerojatno su već spustili glavu pod bujicom psovki i povišenih tonova zbog neprimjerenih proslava vodstva svojih momčadi. Dečki su očito malo zaboravili u kakvim uvjetima nogomet danas može funkcionirati i zanijeli se u čestitkama. Boyata je vodstvo slavio ljubljenjem Marka Grujića, Thuram je za proslavu odabrao jednak izraz nježnosti.

Trenutak sreće valjda im je zamračio scene s početka utakmice i njenog trajanja. Možda su u tim trenucima zaboravili na dvomjesečnu pauzu zbog koronavirusa, možda se nisu sjetili da je širenje zaraze razlog zbog kojeg igraju pred praznim tribinama, kao i svih neobičnih scena koje su joj prethodile.

Zbog svoje nesmotrenosti, piše rtl.de, neće biti kažnjeni. Barem ako je suditi prema izjavi iz DFL-ova odjela za odnose s javnošću u kojoj stoji da su za proslave pogotka dane samo smjernice i da je nepotrebna kazna za takvo što.

News √#Bundesliga star Marcus Thuram could face punishment after giving team-mate a kiss on the cheek during goal celebration.

Thuram, 22, the son of France legend Lilian, could now be punished by Bundesliga bosses, possibly in the form of a fine.

(The Sun)#football #news pic.twitter.com/F05s9wFnFl

— Broken Football (@football_broken) May 16, 2020