Kad veza jednostavno ne funkcionira: André Schürrle i Borussia Dortmund raskinuli su ugovor

Treba li nekome svjetski prvak?

Toksičnu vezu za koju obje strane znaju da ne funkcionira najbolje je prekinuti i prepustiti sjećanjima, a tako su danas postupili André Schürrle i Borussia Dortmund. Njemački klub na službenim stranicama priopćio je kako je sporazumno raskinuo ugovor nekadašnjim Leverkusenovim asom i to godinu dana prije njegova isteka.

Nije to bilo dobro razdoblje za Schürrleovu karijeru: u Dortmundu je 29-godišnji ofenzivac odigrao ukupno 51 utakmicu i zabio osam pogodaka, a protekle dvije sezone proveo je na posudbama u Fulhamu i moskovskom Spartaku.

