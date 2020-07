Luka Modrić upravo je osvojio svoj drugi, a Real Madrid 34. naslov španjolskih prvaka

Nogometaši Real Madrida osvojili su svoj 34. naslov španjolskih prvaka nakon što su u utakmici 37. prvenstvenog kola nadvisili Villarreal 2-1 i pobjegli drugoplasiranoj i danas od Osasune poraženoj Barceloni na nedohvatljivu bodovnu prednost pred posljednjih 90 minuta.

Prvi naslov za ovu madridsku momčad od sezone 2016./17. i za prekid Barcelonine dominacije najavio je Karim Benzema pogotkom na asistenciju Luke Modrića iz 29. minute. Modrić mu je prihvaćenu loptu osvojenu na centru igrališta proslijedio prizemno u šesnaesterac, a francuski napadač udarcem desne noge provukao ju je kroz noge gostujućeg vratara Sergija Asenja.

7 – @realmadriden's Luka Modrić has made seven assists in @LaLigaEN this season, his best ever return in a league campaign (LaLiga and Premier League). Amazing. pic.twitter.com/MUfdHYSI91

— OptaJose (@OptaJose) July 16, 2020