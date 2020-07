Martínezova magična prašina: Granada je pobijedila Sociedad i sve je bliže Europskoj ligi

Real Sociedad imao je dvije stative, a u 83. je Mikel Oyarzabal zabio za 2-2 i izvukao Baske iz provalije budući da su na poluvremenu zaostajali dva gola za gostima. Tako se barem činilo.

Ali Granada je posebna priča ove sezone…

Nikada u povijesti klub nije osvojio bodova u Primeri kao ove sezone; skidao je bodove Valenciji, Real Madridu, Barceloni, Athleticu, a sada još uvijek ima priliku uhvatiti vlak za Europu. Ova sezona je bila apsolutno spektakularna.

Upravo zato nikoga nije iznenadilo kada je Domingos Duarte u 88. minuti zabio za 3-2 i Granadinu pobjedu na Anoeti.

Diego Martínez has been in charge of Granada for 84 matches now.

They have NEVER lost a game in which they went ahead!

📊 @LaLigaenDirecto

📸 @marca pic.twitter.com/3fijZ2evD6

— Matthew Clark (@MattClark_08) July 10, 2020