Milan, City, pa — Trabzonspor. UEFA je izbacila turski klub iz Europe zbog kršenja FFP-a

Vodeća momčad turskog prvenstva postala je posljednja žrtva UEFA-inih pravila o Financijskom fair playu.

Trabzonspor je suspendiran na jednu godinu iz europskih natjecanja, a BBC navodi kako je riječ o kršenju dogovora još iz 2016., kada su se pojavile prve financijske nepravilnosti.

Turski klub tako neće moći, ako se ne žali na odluku i sruši je, sudjelovati u europskim natjecanjima sljedeće sezone ili sezone 2021./22., ovisno kada se kvalificira. Nakon toga, kazna više neće vrijediti.

Riječ je o trećoj žrtvi većeg profila od 2011., kada je UEFA uvela regulaciju kako bi spriječila klubove da troše više nego što zarađuju (uz određenu dozu tolerancije), nakon Milana i Manchester Cityja, čiji žalbeni proces dolazi pred suca sljedeći tjedan.

Trabzonspor je inače vodeći klub turske Süper Lig, s istim brojem bodova i boljom gol-razlikom kao i Başakşehir. Prvenstvo se nastavlja 12. lipnja.

