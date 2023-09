Nešto nam govori da bi Tuchelu sada dobro došao Stanišić: Pavard predstavljen u Interu

Pavard je u četiri godine, koliko je proveo u Bayernu, odigrao 163 utakmice za klub uz 12 golova i sam niz osvojenih trofeja; u svojoj vitrini ima četiri Bundeslige, tri njemačka Superkupa te po jednu Ligu prvaka, Svjetsko klupsko prvenstvo, UEFA-in Superkup i DFB-Pokal. U Bavarskoj je osvojio svako natjecanje u kojem je nastupio, a u Interu će to ipak biti nešto skromnije…

OFFICIAL: Inter have signed Benjamin Pavard from Bayern Munich ⚫️🔵

Fee: €30m + €2m add ons

Contract: 5 years (June 2028) pic.twitter.com/yShLlhX5cs

— Italian Football TV (@IFTVofficial) August 30, 2023