Obruč kao bazen: Ivica Zubac u pobjedi nad Mavericksima nije promašio šut iz igre

Los Angeles Clippersi pobijedili su u noći s četvrtka na petak Dallas Maverickse 126-111 na gostujućem parketu. I iako su Clipperse do pobjede predvodili Kawhi Leonard (29 poena) i Paul George (24 poena), u prvi plan moguće je gurnuti i Ivicu Zupca.

Zubac je, naime, odigrao gotovo savršenu utakmicu. Ubacio je 21 poen i uhvatio 15 skokova. Nije promašio šut iz igre, odnosno šutirao je deset puta, a lopta je svaki put prošla kroz obruč. Promašio je tek jedno slobodno bacanje.

Zubac je utakmicu počeo u petorci Clippersa i do izvrsnog učinka stigao je za samo 24 minute igre.

Clippers' center Ivica Zubac (@ivicazubac) is the first player in NBA history to record at least 20 points and 15 rebounds on 100% shooting in under 30 minutes of play.

