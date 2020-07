Osveta se servira hladna: Sterling se ‘poigrao’ s Gomezom u prvom poluvremenu na Etihadu

Kada su se krajem prošle godine Raheem Sterling i Joe Gomez ‘zakačili’ u derbiju između Liverpoola i Manchester Cityja, deblji kraj izvukao je Sterling jer je odlukom Garetha Southgatea izostavljen s popisa za kvalifikacijsku utakmicu s Crnom Gorom.

Ali Sterling je večeras došao na svoje na Etihadu. U tijeku je utakmica 32. kola Premier lige između Manchester Cityja i Liverpoola, a City nakon prvog poluvremena ima 3-0. U obje ključne situacije glavni protagonisti bili su baš Sterling i Gomez. Samo što je ovoga puta deblji kraj izvukao Liverpoolov stoper.

Sterling je u 24. minuti iznudi penal nakon što je primio jednu loptu u Liverpoolovom kaznenom prostoru. Gomez ga je povlačio desetak sekundi prije nego što je Sterling odustao i bacio se na travnjak, a sudac opravdano dosudio penal. Penal je u 1-0 pretvorio Kevin de Bruyne.

How is this a penalty for Man City? Gomez clearly got the balls. pic.twitter.com/AQsu463Hop

Nije ostalo na tome.

City je deset minuta kasnije složio kontru, a Sterling zabio za 2-0, iz blizine — samo što je loptu na putu do gola prvo poslao kroz Gomezove noge.

Liverpool fans spent weeks piping up about Gomez only for Sterling to win a pen against him and nutmeg him for a goal. You can’t make this up 😭 pic.twitter.com/sOMv3rUITR

— ⚡️🇧🇼 (@Priceless_Silva) July 2, 2020