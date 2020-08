Pospani Lakersi u porazu od Oklahome nijednom nisu vodili. To im je prvi put ove sezone

Los Angeles Lakersi u Orlandu zasad igraju prilično promjenjivo: imaju dvije pobjede i dva poraza otkad je počelo natjecanje u NBA ‘balonu’, a posljednji je uslijedio sinoć protiv Oklahoma City Thundera.

OKC je uvjerljivo slavio rezultatom 105-86, a najistaknutiji u njegovim redovima bio je Chris Paul s 21 košem, sedam skokova i šest asistencija. Šut za dva pritom mu je bio na 78 posto, ali je ubilježio i pet izgubljenih lopti. Međutim, Thunderova pobjeda nikada nije došla u pitanje: Lakersi u sinoćnjem ogledu niti jednom nisu poveli, što im se ove sezone dogodilo prvi put.

LeBron James i društvo time su ostavili Los Angeles Clipperse i Brooklyn Netse same u društvu timova koji su u svakoj utakmici aktualne kampanje barem jednom ostvarili prednost, a večer i po ostalim parametrima nije bila značajno produktivna. Spomenuti LeBron upisao je 19 poena, 11 skokova i četiri asistencije za 30 minuta igre, a njegov ‘partner’ Anthony Davis u svojih 29 minuta dodao je tek devet koševa uz osam skokova i pet asistencija. Kombinirani šut njih dvojice sinoć je bio tek na 33 posto, što im je najniži postotak otkad su suigrači, a prijašnji je postavljen 30. srpnja u otvarajućoj utakmici ‘balona’ (37 posto).

Lakersi su sami po sebi imali submediokritetsku pucačku večer: ubacili su tek 13,5 posto trica, a ukupni šut bio im je na 35 posto. Zaključnih 86 poena momčadi iz Los Angelesa bilo je najmanje koliko je uspjela zabiti Oklahomi od 2016. godine, a neki misle kako se naposljetku čuvala za večerašnji ogled s Houston Rocketsima…

The lakers shoot a three

The rim: pic.twitter.com/W6lp3YzBgY

— The best (@lamarmvp_08) August 6, 2020