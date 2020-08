Raheem Sterling u mrežu Real Madrida ubacio je svoj 100. pogodak za Manchester City

Prepreka koju će Real Madrid trebati preskočiti da bi se plasirao u četvrtfinale Lige prvaka djelovala je prilično visoko i prije no što će otpočeti uzvratna utakmica te momčadi i domaćina ogleda Manchester Cityja. Jer, engleski predstavnik napravio je velik posao u Madridu gdje je u prvom susretu osmine finala natjecanja između ovih dvaju suparnika slavio 2-1 pobjedu.

Ta je prepreka od 9. minute sraza na Etihadu postala kudikamo viša nakon što je Raheem Sterling iskoristio baš loš potez Realova posljednjeg reda koji se s vratarem Thibautom Courtoisom bespotrebno dugo dodavao. Ta kriva ideja okončana je nakon što je Gabriel Jesus oduzeo loptu Raphaëlu Varaneu i uposlio strijelca koji danas slavi jubilarni gol.

22. The man for the big occasion! 🔥

🔵 1-0 ⚪️ (3-1) #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/zHtHHHBKg2

— Manchester City (@ManCity) August 7, 2020