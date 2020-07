Real slavio protiv susjeda iz predgrađa: Ramos je protiv Getafea zabio svoj 100. pogodak

Oskudna je to utakmica bila što se golova tiče, igralo se na jedan pogodak, a naposljetku je otišlo na stranu domaćina…

Real Madrid svladao je Getafe u madridskom ogledu. Nije da smo gledali tvrdu utakmicu bez šansi — gosti iz predgrađa trudili su se, pokazali zube prvoplasiranoj momčadi La Lige kojoj su tri boda bila izrazito važna u nastavku borbe za naslov prvaka s grogiranom Barcelonom, a stav Bordalásove momčadi najbolje se može opisati preko ovog detalja iz prvog poluvremena:

37,8% – Getafe have 37,8% possession in the final third, nearly the double of Real Madrid (18,1%) in the opening 45 minutes. Disposition. #LaLiga #LaLigaSantander pic.twitter.com/P6OmxyVr6D

Doista, nije bilo lako Realu koji je, usprkos dominaciji u posjedu, na cijeloj utakmici uputio osam udaraca prema golu (četiri u okvir) naspram Getafeovih 10, ali na koncu je presudila situacija iz 79. minute. Dani Carvajal ostao je sam na nečuvanoj desnoj strani, krenuo u kazneni prostor, napravio fintu, Mathias Olivera potom je zakašnjelo reagirao i sapleo Realova beka, a Juan Martinez Munuera puhnuo je u zviždaljku i pokazao na 11 metara.

Rasplet situacije svi smo mogli predvidjeti: Sergio Ramos namjestio je loptu, opucao i zabio svoj 11. uzastopni pogodak iz penala u La Ligi, a u posljednjih šest utakmica svoje momčadi utrpao je četiri gola. Ne samo to, već je, ako brojimo dva zgoditka za Sevillu B koje je postigao u davnoj sezoni 2003./04., došao do jubilarnih 100 klupskih pogodaka u karijeri brojeći sva natjecanja. Impozantna brojka za jednog stopera.

Including his two for Sevilla B, Sergio Ramos has now scored 100 goals across all competitions in his club career.

The most clutch centre-back in the world. 🙇‍♂️ pic.twitter.com/GOKrYG5Z3X

— Squawka Football (@Squawka) July 2, 2020