Šibenik će u prvu ligu, ali problemi nisu nestali. Sponzori otkazuju, kaže predsjednik Bulat

Nakon osam godina HNK Šibenik ponovno će biti dio prvoligaškog društva, licenca za 1. HNL je dobivena, a trenutno traju radovi na Šubićevcu kako bi se stvorili adekvatni uvjeti za igranje prvorazrednog nogometa u Hrvatskoj. Predsjednik klupskog Nadzornog odbora Josip Bulat u razgovoru za 24 sata osvrnuo se na trenutna događanja u njegovu klubu i poručio kako navijačima želi osigurati komfor.

“Želim da se naši navijači osjećaju udobno, zbog toga smo skinuli ovu ogradu”, njegove izjave prenosi spomenuti list. “Nismo u 15. stoljeću. Mi smo kulturni šibenski narod i ne želim da navijači kroz žicu gledaju utakmicu. Uvjeren sam da naši navijači neće raditi probleme. Brinemo se i o travnjaku, održavat ćemo ga koliko god je to moguće, no problem nam predstavlja to što nemamo adekvatni pomoćni teren za trening pa se ovaj previše troši.”

Pripreme, dakle, traju, kapacitet zapadne tribine će se povećati, napravit će se kućice za posluživanje pića i hrane, određeni dijelovi stadiona bit će prikriveni reklamama kako bi sve izgledalo ljepše, a isto će se dogoditi s terenom. Bulat je nadodao kako je klubu novčano pomogao HNS, ali financijsko stanje nije idealno.

🔥🧡🖤 Živimo za #Šibenik 🧡🖤🔥UN Funcuti Šibenik📸 Nino Stojic Photography#tijedinitinajbolji #dignimociligrad Posted by HNK Šibenik on Saturday, June 13, 2020

“Samo smo dobivali na klupski mail otkaze sponzora ‘Nema više sponzorstva’ i tako dalje”, otkriva klupski šef u nastavku intervjua. “Imali smo problem financiranja kluba i u 2. HNL, a ovo sad? Ovo će biti veliki problem. Grad Šibenik bi nas mogao i dalje financirati u jednakoj količini, no manje novca ćemo dobivati od županije. Generalnog sponzora nema, a kupci? Po meni je to sve neozbiljno. Švicarci su bili tu, htjeli su to realizirati, no kada su trebali napraviti korak dalje, nestali su. Jesu li oni ozbiljni ili ne, po meni ne s obzirom na to. Kad treba dati lovu, onda se povuku, a to po meni nije ozbiljan kupac.”

“Financije su problem ne samo u Šibeniku, ali Šibeniku su financije veliki problem. Problem je u hrvatskom sportu. Treba promijeniti Zakon o športu, on je napravljen, ali nije primijenjen ili uopće adekvatno napravljen”, nastavio je Bulat. “Sport je privreda i sve tvrtke su došle u problem zbog ove krize, pa tako i mi. Svi sponzori su otkazani, financiranje će biti velik problem. Kako to realizirati? Kako to realizirati u 2. HNL, bila je dubioza prije tri godine, kako smo je realizirali, ne pitajte me kako, ali smo to napravili. Uvijek stoji onaj kredit koji je u papirima u klubu, koji nije vraćen, koji je podignut prije pet – šest godina ne znam zbog čega. Problem Porezne uprave, to smo riješili. Usred ove krize HNK Šibenik je športsko dioničko društvo i u sustavu je PDV-a, platili smo porez na dobit, gospodarska smo djelatnost. Zabranjen je rad i svim tim uslužnim i gospodarskim subjektima rekli su da će subvencionirati sve djelatnike. Mi imamo sa svim igračima ugovor o radu, možda smo u 2. HNL i jedini klub koji ima sve ugovore o radu.”

“Za sve te djelatnike trebali smo dobiti subvencije, no ne možemo jer smo u većinskom vlasništvu Grada, a Grad ne može subvencionirati”, nadodaje. “Prebačeni smo u Središnji ured za sport koji nam kaže da možemo dobiti maksimalno deset subvencija. Tih deset smo i dobili, a to vam govorim jer smo na početku kad smo došli u klub imali probleme s dugovima i sve smo to rješavali dug po dug. Da bismo dobili ovu subvenciju morali smo biti bez duga, inače je ne bismo dobili.”

Kazao je Bulat za 24 sata i kako mu je otpočetka cilj bio vratiti klub u 1. HNL, a da bi se sada volio ondje zadržati. S obzirom na sve izazove s kojima se novopečeni i potencijalni prvoligaši redovito susreću, to definitivno neće biti lak zadatak…