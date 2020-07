Tužne vijesti iz Moskve: otac Habiba Nurmagomedova preminuo je od koronavirusa

Abdulmanap Nurmagomedov, otac Habiba Nurmagomedova, UFC-ova prvaka u lakoj kategoriji, preminuo je u Moskvi od zdravstvenih komplikacija uzrokovanih koronavirusom u 58. godini života.

Još u travnju imao je problema s plućima, ali nije se testirao na koronavirus. Iz Dagestana je prebačen u Moskvu nakon što mu se stanje pogoršalo i ispostavilo se da je zaražen. Nakon toga doživio je i srčani udar pa završio na operaciji.

Abdulmanap Nurmagomedov has tragically passed away due to complications with COVID-19. He was 57 years old.

The Front Page MMA team extends their deepest sympathies to the Nurmagomedov family.#UFC #MMA #FPMMA pic.twitter.com/Smr03pufBW

— Front Page MMA (@FrontPageMMA) July 3, 2020