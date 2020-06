Za njih su godine samo broj: Gianluigi Buffon i Giorgio Chiellini produljili su s Juventusom

ʻPostoje igrače koje ne treba predstavljati. Šampioni čije priče govore same za sebe i čija je poveznica s dresom koji nose neraskidiva. Primijeri na terenu i u svlačionici, vođe, pokretači, nositelji bianconerijeva DNK, oni koji taj DNK nose kao svoju drugu kožu. Gianluigi Buffon. Giorgio Chiellini. Kapetani, legende.ʼ

Riječi su ovo uvoda priopćenja kojim Juventus potvrđuje produljenje ugovora s dvjema ikonama. I uskoro 36-godišnji Chiellini i 42-godišnji Buffon u klubu ostaju i sljedeće sezone.

2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ | We are delighted to announce that both @gianluigibuffon & @chiellini have signed a new one-year deal with the club! ✍️❤️⚪⚫

➡️ https://t.co/iycCwfNJL4#ForzaJuve pic.twitter.com/Jy9XjBne2N

— JuventusFC (@juventusfcen) June 29, 2020