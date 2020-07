Zmajsko slavlje: Porto je sinoć pobijedio Sporting i 29. put u povijesti postao portugalski prvak

Danilo i Moussa Marega prelomili su derbi sa Sportingom u drugom poluvremenu i priskrbili Portu novi, ukupno 29. naslov prvaka u Portugalu i drugi u posljednje tri sezone. Alex Telles srušio se na travnjak i briznuo u plač, a sve je bilo spremno za socijalno distanciranu feštu.

S obzirom na gostujuću formu zeleno-bijelog lisabonskog kluba kod Porta i Benfice posljednjih godina (Sporting je pobijedio u tek dva od posljednjih 25 takvih derbija u gostima), očekivalo se kako će momčad koju vodi Sérgio Conceição bez velikih problema privesti posao kraju dva kola prije završetka prvenstva. Završilo je 2-0, peta uzastopna pobjeda u ligi naposljetku je osigurana, a Benfica tako ostaje bez šanse za obranom prvenstva s osam bodova manje…

FC Porto are the 2019/20 Primeira Liga champions!

Congratulations to all connected with the Dragões, players, staff and supporters on their 29th Primeira Liga title!

