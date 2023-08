Heroina dana: Čudesna Faith

Još u samom finišu utrke, neposredno prije nego što će proći kroz cilj i naposljetku se srušiti na tlo od iscrpljenosti, Faith Kipyegon raširila je ruke i lice razvukla u već poznatu grimasu pomalo histerične nevjerice i neobuzdane sreće.

Ženskih 5.000 metara na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti bilo je najavljeno kao troboj svjetske rekorderke Kipyegon, olimpijske šampionke Sifan Hassan iz Nizozemske te aktualne svjetske prvakinje, Etiopljanke Gudaf Tsegay, koja je prethodno i u Budimpešti osvojila naslov na dvostruko dužoj dionici. Na kraju, Kipyegon je briljantnom završnicom došla do zlata, ostavivši iza sebe Hassan na drugom mjestu i svoju sunarodnjakinju Beatrice Chebet — inače srebrnu s prošlog Svjetskog prvenstva u Eugeneu i aktualnu svjetsku prvakinju u cross-countryju — koja je završila kao brončana. Tsegay je na kraju prošla ciljem kao tek 13., precijenivši svoju snagu u početku utrke, kad je predvodila kolonu.

Bila je to prilično spektakularna utrka, ali još spektakularniji je rezultat koji je ostvarila čudesna Kenijka.

Kipyegon je sada prva žena koja je pobijedila i na 1.500 i na 5.000 metara na istom prvenstvu; zanimljivo, u oba je slučaja druga bila Hassan. I ne samo to: Kipyegon je ove sezone postavila svjetske rekorde u obje discipline, kao i u milji — sve u razmaku od sedam tjedana — a posebno je nevjerojatno to što se prije obaranja rekorda na 5 km tek pet puta natjecala na toj udaljenosti, do ove sezone posljednji put još prije osam godina. Strašna je to razina dominacije.