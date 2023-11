Heroj dana: Gol iz snova

Koju godinu prije toga, 1. FC Saarbrücken igrao je u drugoj francuskoj ligi i osvojio je, ali savez mu nije dopustio ulazak u prvu; štoviše, blokirao je njegovo daljnje sudjelovanje u francuskom ligaškom sustavu. Nakon što je Sarska oblast ponovno pripojena Njemačkoj, klub se vratio u tamošnji nogomet i 1963. je — puno više po političkim nego po sportskim kriterijima — izabran u novoosnovanu Bundesligu. Nije se ondje zadržao, ali se kasnije još triput vraćao i ponovno ispadao, a danas je u trećem rangu. S tim da je prije tri godine kao prvi četvrtoligaš u povijesti dospio do polufinala DFB-Pokala.

Možda takve uspjehe više neće ponoviti, ali jučer je upečatljivo podsjetio na staru slavu, izbacivši iz kupa veliki Bayern.

Prvak je promašivao, mladi domaći golman Tim Schreiber, koji je na posudbi iz RB Leipziga, spašavao; Patrick Sontheimer, sitni veznjak koji je prije šest-sedam godina bilježio nastupe za Njemačku u mlađim kategorijama, nekako je uspio zabiti gol u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena i izjednačiti na 1-1 nakon ranog gola Thomasa Müllera. Vrijeme je prolazilo, rezultat je ostajao isti, a onda je došla minuta 90+6.

Saarbrücken je potegnuo kontru preko desne strane, povremeni albanski U21 reprezentativac Tim Civeja ubacio je prizemnu loptu u kazneni prostor, a ondje ju je dočekao veteran Marcel Gaus. Tom su 34-godišnjem lijevom beku dometi karijere bili klubovi poput Fortune Düsseldorf, Kaiserslauterna i Ingolstadta, nikad nije igrao u prvoj Bundesligi, a u Saarbrückenu je od siječnja. Često zabija, ali nikad i ni u jednom rangu natjecanja nije zabio ovako važan i velik gol.

Odapeo je iz trka, iz prve. i pogodio.

TOOOOOOOOOOR!!!

Izraz na njegovu licu, ta neobuzdana sreća pomiješana s nevjericom, govori sve. Marcel Gaus zabio je gol iz svojih najluđih snova.

THIRD-TIER SAARBRUCKEN SCORE A 96TH-MINUTE WINNER AGAINST BAYERN MUNICH!!!

Marcel Gaus etches his name into the history books as he scores his first DFB Pokal goal in 10 years.

Record title holders Bayern are out.#DFBPokal #OptusSport pic.twitter.com/UCVIMFetMl

— Optus Sport (@OptusSport) November 1, 2023