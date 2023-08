Heroj dana: Panenka u Pragu

Otkako ju je 1976. u Beogradu stavio izvjesni brkati Čeh, onaj po kojem je nedugo zatim i dobila ime, mnogi su znani i neznani junaci, s više ili manje uspjeha pokušavali izvesti panenku.

Neki su uspijevali, neki epski fejlali i uvijek je jedan od dvojice aktera u tom igrokazu ispao smiješan i ponižen — ili izvođač, ili golman. Malo je koja bila barem približno tako savršena kao ona izvorna, ali bilo ih je puno pamtljivih i važnih, poput one koju je 2010. u četvrfinalu Svjetskog prvenstva pucao veliki urugvajski meštar Sebastián El Loco Abreu. Zadnjih se godina panenka puca već nemilice često, efekt iznenađenja se odavno istrošio i golmani je u raspucavanjima već mogu očekivati, ali to ne znači da su spremni riskirati i ostati na mjestu — a to je sve što trebaju učiniti da bi je obranili.

Ali jedno je kad panenku puca prekaljena iskusnjara premazana svim mastima ili igrač kojemu dijagnoza ujedno služi kao nadimak, a nešto sasvim drugo kad za njom posegne — u jako važnoj utakmici, pucajući odlučujući penal — momčić koji se jučer počeo brijati i koji tek ulazi u seniorski nogomet.

Roony Bardghji ime je koje će biti poznato pratiteljima žanra football scouta, posvećenih iskopavanju sljedeće igračke senzacije koja će pokoriti svijet, ili pak pasioniranim igračima Football Managera koji će nadmeno zaključiti da ništa na ovom svijetu u tome čudnog nema jer on je već godinama Bog i batina u njihovu sejvu. Zvijer je i uskoro će biti svjetska klasa, pričaju o njemu i hvale ga na sva usta, znate kako to ide. A dečko neobična imena sin je sirijskih roditelja rođen u Kuvajtu i odrastao u Švedskoj, a od svoje 15. godine je član danskog FC Københavna, koji se sinoć izborio za raspucavanje na gostovanju kod praške Sparte, sve kako bi se odlučilo koja će od te dvije ekipe proći u playoff Lige prvaka, a koja biti preusmjerena u Europa ligu na Dinamo (ili na AEK, ako se dogodi neko čudo). I baš je Bardghjija zapalo da puca za pobjedu i UEFA-ine milijune, a on je napravio ovo. Zapamtite to ime: zove se Roony Bardghji, 17 mu je godina i ne jebe živu silu. pic.twitter.com/8NRORDqRz0 https://t.co/onCuDxAiCS — Sam Tighe (@stighefootball) August 15, 2023

