Heroj dana: Rušitelj Brazila

U sinoćnjem južnoameričkom klasiku na Estadio Centenario je pred više od 50.000 ljudi stigao Brazil i Urugvaj ga je skinuo, dopustivši mu samo dva udarca, od kojih nijedan nije išao unutar okvira gola. Brazil je tako doživio prvi poraz u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo nakon više od osam godina. Da stvar bude gora po goste, na kraju prvog poluvremena ozlijedio im se Neymar, napustivši teren na nosilima i u bolovima; još nije poznato koliko će dugo izbivati s terena.

Heroj je bio Núñez. Najprije je sam zabio gol glavom iz neposredne blizine, a potkraj utakmice izveo je veliku majstoriju, primivši ubačaj iz auta gotovo na gol aut crti s dvojicom Brazilaca na leđima; nekako ju je uspio provući ‘kroz’ njih i u padu asistirati Nicolásu de la Cruzu za konačnih 2-0. Najbolje pogledajte sami…

Darwin Nunez assist as well, that’s so “dawg” pic.twitter.com/bXI5bozhcj

— Belinder (@_bubblxs) October 18, 2023