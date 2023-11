Sveto ime to

Već dosta umorni košarkaši KK Zadra morali su nakon srcedrapajućeg poraza u Laktašima još malo produžiti svoj izlet, pa iz Republike Srpske već u petak busom produžiti do Zagreba. Ondje ih je čekala obveza u 10. kolu domaće Premijer lige i prilika da nastave niz pobjeda koji je kod aktualnih hrvatskih šampiona brojao već 15 uzastopnih susreta. Stigli su izmoždeni Zadrani u Zagreb, pomučili se možda i više od očekivanog i sa 78-65 u Draženovu domu nastavili svoj savršeni niz u domaćem prvenstvu.

Domaći su pružili dosta dobar otpor, kako i dolikuje momčadi koja je zadnja u domaćim okvirima svladala prvake, još u četvrtfinalu prošle godine, a riječ je i o sastavu koji je ove sezone izgubio samo od trolista naših abaligaša. Momčad s iskusnim liscima i znanim imenima domaće lige Filipom Kraljevićem, Hrvojem Garafolićem, Ivanom Novačićem, Mislavom Brzojom i ostalima dosta se dobro držala protiv Zadra, ali ipak je upisala očekivan poraz.

Sve to, ovako na prvu, izgleda kao ništa vrijedno spomena. Još jedan vikend u ligi i sportu koji više nikoga u Hrvatskoj pretjerano ne uzbuđuju niti interesiraju. No, dodamo li tome kontekst da se Zadru suprotstavio KK Dinamo, s klupe vođen izbornikom Josipom Sesarom te pred bučnom kulisom Tornada i Bad Blue Boysa na tribinama, odmah to zvuči dosta zanimljivije i vrijedno pažnje. Kao što je, uostalom, i bilo — jer Dinamov dupli program u domaćoj ligi, gdje je prvo odmjerio snage s Cibonom, pa Zadrom, podigao je malo prašine i unio dašak svježeg zraka u učmalu atmosferu hrvatske lige.

A da je sve to odradio KK Rudeš, kako se ovaj hit-prvoligaš izvorno zvao, ne bi bilo ni upola tako medijski zanimljivo. Klupsko ime, uz njegove boje i grb, nešto je sveto svima koji prate neki sportski kolektiv. Diljem svijeta poznate su borbe navijača da se očuva klupska tradicija, a ni nama nije to strano: znamo za primjer ‘navijačkog’ Varteksa ili sad već mitske borbe BBB-a da se dokine predsjednikova samovolja s Croatijom i vrati “sveto ime” Dinamo.

Dinamo je sjajno krenuo, a ako se ovakva putanja nastavi, ne bi trebalo dugo proći dok se netko iz vodeće trojke ne zabrine za svoj status

No, ovaj drugi, košarkaški Dinamo — koji, dosta ironično, također uživa potporu Boysa — jedan je od suprotnih primjera. Slučaj koji dokazuje da promjenom imena dolazi napredak.

Povijest KK Dinama dosta je zanimljiva, premda se čini da je ovaj novi klub na prepad osvojio dosta javnog prostora koji okupira domaća košarka. U samo dvije godine uspio je ući u prvi razred hrvatske košarke, a onda i odmah u prvoj sezoni u najvišem rangu stići do polufinala Krešina Kupa te doigravanja u ligi. No, prije Dinama bijaše Rudeš, simpatičan kvartovski klub koji je uvijek bio poznat po dosta dobrom radu u omladinskoj školi, a tradiciju vuče iz 1972.

Savršena oluja

Tek 2020. Rudeš je postao Dinamo nakon ulaska nekih novih ljudi u Upravu, među kojima se ističe Neven Spahija kao priznati trener, bivši izbornik i čovjek s iskustvom rada u NBA ligi. Kako možete pročitati i na samim klupskim stranicama, “provedeno je studiozno ispitivanje javnog mijenja, vođeni su razgovori s upravom, članovima i navijačima te je jedini logički zaključak bio da KK Rudeš na skupštini Kluba koja je održana u 27. travnja 2020. godine, promijeni ime u KK Dinamo Zagreb. To je jedino zagrebačko ime koje ima težinu za jedan novi i ambiciozan zagrebački košarkaški program.” Netko je, dakle, vrlo mudro zaključio da bi kolektiv imena Dinamo brzo prerastao lokalne okvire te na državnoj, regionalnoj, a možda i međunarodnoj sceni bio atraktivan u sferama u kojima taj isti kolektiv imena Rudeš nikad ne bi mogao egzistirati.

Boysi su proklamativno podržali projekt, pa se tako u slučaju KK Dinama stvorila savršena oluja spajanjem dvaju procesa u gradskoj košarkaškoj stvarnosti.

Prvi je postojanje vakuuma u zagrebačkoj košarci. Gašenjem KK Zagreba i odlaskom Cedevitina glavnog pogona u Sloveniju, a uz dodatno propadanje Cibone, u metropoli se stvorio prazan košarkaški prostor koji je valjalo popuniti. Iako se na prvu tako čini, u glavnom gradu ima dovoljno publike, infrastrukture, djece i novca za izdržati dva ili tri zaista ozbiljna košarkaška projekta. Neko su vrijeme tu ulogu pokušali igrati Cedevita Junior i Gorica, ali brzo je postalo jasno da su u Dinamu dosta ambiciozniji po tom pitanju.

Drugi moment koji su ljudi iz KK Dinama tako dobro iskoristili je buđenje svijesti na navijačkoj sceni. Uvijek je kod BBB-a postojala tradicija da se podrže svi zagrebački velikani u svim sportovima, ali znamo da je zagrebačka publika poprilično pomodna. No, i to se mijenja, pa Boysi polako Zagreb iznova ‘uče’ pojmovima navijačkih klubova i demokracije. Krenulo je, dakako, s Futsal Dinamom, nastavilo se ovdje, a sve je u službi toga da se jednog dana napokon oslobodi i puku otvori i onaj najveći, maksimirski Dinamo. U ovaj košarkaški tako se danas možete učlaniti i pomoći radu, postoji i poslovni klub te inicijative da se u suživot s klubom uključe i djeca, ali i ljudi starije dobi.

Samo ime Dinamo odmah je napravilo boom u javnosti i to se vrlo dobro koristi, jer klub je danas podosta aktivan na društvenim mrežama i u doticaju s javnosti, a odmah je time i zanimljiviji medijima. Napredak je bio strelovit, a ovog su ljeta iz kluba odlučili poručiti svima da nisu tu samo neki novi klinci i promatrači, već vrlo ozbiljan akter na domaćoj sceni. Znate kako se u filmovima kaže: kad dođeš u zatvor, najbolji način za uspostaviti dominaciju i pokazati se jest potući se s najjačim ondje. Dinamo je tako na ljeto iskoristio financijski i upravljački kaos u Ciboni i Zadru, pa im uzeo trenera, ujedno i hrvatskog izbornika Sesara, odnosno Roka Lukića, jednog od najvećih domaćih talenata i momka koji je ponio titulu MVP-ja u Zadrovu osvajanju juniorske titule.

Izdad svega, potencijal

Napredak se očito nastavio i vidi se i ove sezone. S omjerom 7-3 Dinamo je u vrhu ljestvice domaćeg prvenstva. Radi se i o obrambeno i napadački drugoj momčadi lige; bolji je na svojoj polovici samo Split, a na suparničkoj Zadar, dok je po net ratingu, odnosno ostvarenoj razlici poena skaliranoj na 100 posjeda, Dinamo također drugi na ljestvici. Jasno je tako da je Sesar oformio, za ove okvire, dosta ozbiljnu momčad koja će biti važan akter sve do doigravanja.

No, sada valja vidjeti jesu li u plavom rudeškom domu spremni napraviti još jedan korak naprijed. Klub koji bučno podržavaju BBB zaista zvuči svježe, ali ta je podrška zasad ipak tek proklamativne prirode: Boysi su se na samim utakmicama pojavili tek nekoliko puta, i to uglavnom kad imaju navijačke motive, odnosno dolaske prijateljskih Funcuta i nešto manje prijateljskog Tornada.

Također, treba još vidjeti plodove rada i smjera za koji se klub deklarirao, a to je vlastita škola i proizvodnja igrača. Iako je riječ o miljeniku domaćih medija koji vole istaknuti da se guraju mladi i da je riječ o ispravnom projektu, nositelji ekipe i dalje su momci čije su karijere oko zenita. Dapače, najmlađi koji u nekoj ozbiljnijoj minutaži participiraju kod Sesara su tek 24-godišnji Ivan Vrgoč i Ivan Nakić-Vojnović uz 19-godišnjeg Stipu Dugandžića; Lukić, kao vrlo važna ovoljetna akvizicija i statement signing, dobio je tek 20 minuta u četiri utakmice. Glavne uloge igraju oni koji su već debelo stariji od 30, u prvom redu Garafolić, Kraljević i Novačić.

Ali za sve to još ima vremena. Dinamo je sjajno krenuo, a ako se ovakva putanja nastavi, ne bi trebalo dugo proći dok se netko iz vodeće trojke ne zabrine za svoj status. Uostalom, klub je ove sezone napravio i inozemni iskorak u Alpe Adria Cupu, gdje je nedavno ostvarena i premijerna pobjeda protiv slovačkog kluba Spišskí Rytieri. Priča zasad izgleda vrlo lijepo, ali još je u začecima. KK Dinamo ipak je tek dašak svježeg zraka u domaćoj košarci, a ne još netko tko će do temelja razdrmati ovu učmalu močvaru i promijeniti paradigmu. Sve preduvjete za to ima; nije opterećen grijesima i demonima prošlosti, ima očito vrlo sposobne ljude i prazno platno za narisati nešto novo i lijepo. A iznad svega, ima potencijal postići masovnost, postati pokret koji će djelovati kao WD40 za odavno zahrđale zupčanike hrvatske košarke.

I sve to zbog odluke da si nadjene sveto ime to.