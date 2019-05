Zašto je Allegri morao otići

Antonio Conte otišao je kao miljenik navijača; Massimiliano Allegri odlazi kao miljenik uprave.

Težinu odluke koju je donijela Juventusova uprava najbolje oslikava knedla u grlu i potvrdno klimanje glavom predsjednika Andree Agnellija na konferenciji za novinare sazvanoj u čast menadžera na odlasku, kao odgovor na pitanje radi li se o najtežem danu otkad je na čelu kluba. Agnelli je ostao bez istinskog prijatelja, Juventus bez jednog od najuspješnijih trenera u svojoj povijesti. Jedanaest trofeja u pet godina, dva finala Lige prvaka i 71 posto pobjeda u 269 utakmica izvrsnost je koju će teško biti ponovo dosegnuti u skorije vrijeme. U Juventusu su toga svjesni, ali Allegri je svejedno morao otići kako bi klub mogao otvoriti novo poglavlje.

Ni ondje gdje pobjeda nije važna, nego je jedina stvar koja se računa, ne mogu se više otimati globalnim trendovima. Nakon redizajna grba i farbanja zebre, Allegrijev trenerski konzervatizam pomiješan s klupskom DNK bio je pogrešna kombinacija za razmaženo navijačko tržište na koje Juve cilja, a koje u nogometu vidi isključivo spektakl. Nije više dovoljno samo pobjeđivati; žele li svoj dio kolača, valja pobjeđivati i zabavljati.

Možda njegova makijavelistička vizija nogometa ne ostavlja publiku bez daha, ali svejedno se radi o jednom od trenutno najoštrijih trenerskih umova

Allegri je pokazao da to ne zna. Ne čini ga to nimalo lošijim trenerom; rijetki su pretplaćeni na zabavu koja završava podjelom trofeja, takvi obično na raspolaganju imaju resurse koji garantiraju da neće doći do zasićenja prije sezone branja plodova. Cijedeći more iz krpe, mnogo prije nego što će se san uprave o osvajanju Lige prvaka dodavanjem Cristiana Ronalda ekipi pretvoriti u opsesiju, Allegri je pokazao svoju kvalitetu, ali postoji granica do koje vas može dovesti pronalazak nove uloge Mariju Mandžukiću kojim ćete sakriti njegov golgeterski učinak, uvođenje Kwadwa Asamoaha i Stephana Lichsteinera s klupe ili vraćanje Emrea Cana u zadnju liniju. Onog trenutka kada je procijenio da postoji nesrazmjer između očekivanja i kvaliteta ekipe koju ima na raspolaganju i odlučio dići glas, potpisao si je otkaz.

Juventus nije mjesto gdje trener može gurati prst u oko onima iznad sebe, ma koliko omiljen bio. Ranije je to na teži način naučio Conte, sada i Allegri. Glavni klupski operativci Pavel Nedvěd i Fabio Paraticci iskoristili su nastalu situaciju da okrenu Agnellija protiv svog prijatelja. Agnelli je pristao na njihove sugestije i povukao suludo hrabar potez.

Odbacivši izvjesnost, Juventus je krenuo na put u nepoznato na osnovu intuicije dva čovjeka. Vrijeme će pokazati je li Nedvědova i Paraticcijeva vjera u ovaj tim opravdana i hoće li njihovo klađenje na stil umjesto na supstancu zadovoljiti prevrtljivu ćud navijača ako se trofejna riznica bude sporije punila.

Plan B, C i D

Onaj koji popunjava obje rubrike kategorično je odbio mogućnost preuzimanja Juventusa — Pep Guardiola je vezan za Manchester City dubljim vezama od ugovora koji ističe za dvije godine. Ondje je okružen prijateljima koji znaju koliko vrijedi, stoga ne podrivaju njegov autoritet i ne dovode u pitanje njegovu prosudbu. U takvim uvjetima dolazi do zamora materijala kojem se nadaju u Juventusu.

Ni onaj drugi s kojim su pokušali uspostaviti kontakt nije izgledna opcija. Jürgen Klopp najbolje zna koliko je teško vratiti se kući praznih ruku. Nakon što se pogase svjetla, simpatije ne pomažu makar se radilo o najkarizmatičnijoj osobi na svijetu. U Liverpoolu, koji je strukturu unutar kluba digao na elitnu razinu sposobnu parirati Juventusovoj, vjeruju da su na tragu nečega značajnog i već pripremaju novi dugogodišnji ugovor za Nijemca kojim će prekinuti spekulacije i zasluženo ga staviti odmah iza Guardiole na listi najbolje plaćenih menadžera na Otoku.

Nedvědu i Paraticciju ostaje nadati se da su mješoviti signali koje šalje Mauricio Pochettino nagovještaj da bi on mogao biti taj koji će se uhvatiti u koštac s promjenom kulture na najsvetijem mjestu talijanskog nogometa. Njegov Tottenham kontinuirano bilježi rezultate iznad očekivanja, igrajući nogomet radi kojeg bi se u Torinu mogla tražiti karta više. Real Madrid je odbio radi lojalnosti prema Spursima, vidjet ćemo li je trofej Lige prvaka dovoljan razlog da mu ne zamjere na odlasku.

Teško je zamisliti da Juventus nema Plan B, C ili D ako ovog ljeta ostane bez velikog ulova. Hoće li Nedvěd i Paraticci provjerenim imenom nastojati držati klupu toplom, dok jedan od gore navedene trojke ne poželi novi izazov, ili će sve staviti na kocku potpisivanjem nekog od perspektivnih imena domaćeg nogometa, poput osvajača kupa Simonea Inzaghija, saznat ćemo uskoro. Allegri je na odlasku rekao da će ga naslijediti veliko trenersko ime. S dresom u rukama na čijim leđima je broj osvojenih Scudetta, Allegri je i simbolično zatvorio jedno od najuspješnijih poglavlja u Juventusovoj povijesti.

“Obično uručujemo dres prilikom dolaska u klub, ali ovo je posebna prilika”, izjavio je Agnelli pred igračima koji su došli ispratiti dosadašnjeg trenera. On neće dijeliti njihovu neizvjesnost.

Možda njegova makijavelistička vizija nogometa ne ostavlja publiku bez daha, ali svejedno se radi o jednom od trenutno najoštrijih trenerskih umova u svijetu igre i to ga i dalje čini izrazito poželjnim. Taktička fleksibilnost kojom omogućava upravi razmatranje široke lepeze pojačanja i sposobnost da svakom igraču nađe ulogu u kojoj može dati svoj maksimum sigurno nije prošla neopaženo. U krhkom trenerskom svijetu u kojem caruje nestrpljenje prilika za novo dokazivanje će doći prije nego li kasnije. Možda bi trebao posjetiti plažu o kojoj je jučer pričao, dok telefon nije ponovo zazvonio.