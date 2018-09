Razbijanje

Raštimani orkestar Phillipa Cocua sinoć je razbijen na Maksimiru. Dinamo je postigao četiri pogotka i propustio dovoljno prilika pred golom vratara Haruna Tekina da zabije još toliko. Turska ekipa pokazala se u ovom trenutku nedoraslom za izabranike Nenada Bjelice koji su pažljivo pripremljenom strategijom, staloženom izvedbom i nemilosrdnim kažnjavanjem pogrešaka na otvaranju nove sezone Europa lige donijeli u Zagreb dašak vrhunskog nogometa kakav rijetko imamo priliku gledati na našim travnjacima.

Bio je to nastavak užasne Fenerbahçeove forme. Momčad je od početka sezone upisala tek dvije pobjede u osam susreta u svim natjecanjima. Bezidejna predstava u sinoćnjoj utakmici dodatno će podgrijati ionako sve glasnije kritike upućene na račun nizozemskog stručnjaka koji se prema izvorima bliskim klubu, iako tek stigao, već nalazi na njegovim izlaznim vratima.

Za razliku od Cocua koji je svojim odlukama ugušio ekipu na terenu, pronicljivi Bjelica je odavno počeo pripremati igrače za scenarij s kojim će se suočiti tijekom europskih izazova. Zaključio je da mu omjer snaga u takvim utakmicama ne ide u prilog i odlučio čekati suparničke pogreške umjesto da ih provocira.

Za razliku od nekih prošlih vremena, Dinamo ne pokušava dominaciju s hrvatskih terena prenijeti na europske, nego koristi istu za uigravanje mehanizama koji će mu pomoći optimizirati izvedbe protiv kvalitetnijih suparnika. Zbog toga će često izgledati neuvjerljivo u domaćem prvenstvu; no, za ekipu koja živi na marginama nogometnog svijeta i hrani se mrvicama koje padnu sa stola bogatih, to je jedini način da dođe do europskog uspjeha i dodatnog novca kojim će popuniti blagajnu.

Bjelica je svjestan toga. Uvjeren u ispravnost puta kojim je poveo svoj tim okupljenim je novinarima pred utakmicu s Fenerom poručio da ga ne brine neefikasnost njegovih napadača. Okolnosti susreta pobrinut će se da dođu do izražaja.

Ključna Gavranovićeva uloga

Još jednom je Dinamo ove sezone zaigrao u relativno dubokom i pasivnom 4-1-4-1 bloku. Stoper Amir Rrahmani prekomandiran je na poziciju lijevog beka, dok je umjesto ozlijeđenog kapetana Arijana Ademija prostor ispred obrane kontrolirao strijelac vodećeg pogotka na utakmici Ivan Šunjić.

Bjeličina odluka da Dinamo u europske susrete ulazi ponašajući se kao autsajder, bez obzira na prednost koju sa sobom nosi domaći teren, isplatila se vrlo brzo. Kompaktni defenzivni blok ispostavio se kao preveliki zalogaj za neuigranu gostujuću ekipu. Bez igrača koji je sposoban kontinuirano stvarati višak i tjerati suparničku obranu na rotacije i preuzimanja, ostali su na jednom vrlo jednostavnom mehanizmu. Podizanje bekova i uvlačenje krila u međuprostore bilo je nedovoljno za ugroziti Dinamo, čiji su igrači odgovornom igrom bez lopte držali suparnika daleko od svog gola.

Dani Olmo i Amer Gojak niti u jednom trenutku nisu zagrizli mamac i razvukli linije, što je Cocu priželjkivao držeći loptu ispred bloka i dovodeći krila iza leđa Dinamova veznog reda. Umjesto toga, redovno su zatvarali presing zamke između linija i agresivnom igrom prekidali suparničke napade. Fenerbahçe je prvo poluvrijeme završio s jednim udarcem u okvir gola. Bio je to pokušaj Senera Özbayraklija iz slobodnog udarca. Utakmicu će završiti s tri.

Da Bjelica nije samo odličan strateg, nego i sjajan taktičar sposoban uočiti nedostatke u suparničkoj formaciji, pokazala je akcija kod vodećeg pogotka kada je iskoristio pozicioniranje Fenerovih igrača pri branjenju kornera. Šunjić je pogodio nakon vrhunske akcije dizajnirane za Izeta Hajrovića.

Fenerbahçe kornere brani miksajući zonsku i obranu čovjek-na-čovjeka. Četvorica igrača na rubu peterca kontroliraju prostor, dok je ostatak zadužen za suparničke igrače. Bjelica je uspio iskoristiti nedostatke obaju načina igranja obrane. Prilazeći izvođaču Mislavu Oršiću, Olmo je izvukao igrača koji je branio prostor na prvoj stativi i na taj način otvorio najopasniju zonu za asistiranje u današnjem nogometu. Na drugoj strani šesnaesterca Šunjić koristi izolaciju i postavljajući blok omogućava Hajroviću neometan udarac sa desetak metara. Hajrovićev udarac je izblokiran, ali lopta dolazi do Marija Gavranovića koji asistira Šunjiću za vodstvo.

Hajrović će se upisati u strijelce 11 minuta kasnije nakon druge Gavranovićeve asistencije na utakmici. Fantastičan povratni pas petom švicarskog reprezentativca, nakon što je iskontrolirao dugu Gojakovu loptu i izvukao Romana Neustädtera sa svoje pozicije iz zadnje linije, čime je otvorio prostor za svog suigrača, savršeno oslikava njegovu večerašnju predstavu. Agresivan, nesebičan, uvijek spreman da bude opcija preko koje će Dinamo razigrati tranziciju nakon osvajanja lopte duboko na svom dijelu terena, Gavranović je najvažniji igrač u Bjeličinoj koncepciji. Važnu je ulogu imao i u akcijama kod preostalih golova, pri čemu je posljednji posebno zanimljiv.

Vrhunska predstava i dječje boljke

Da je Dinamo odigrao utakmicu na višoj razini u odnosu na suparnika bilo je jasno nakon sat vremena igre i četvrtog pogotka. Kolaps Fenerove obrane nakon tri dodavanja i utrčavanja dvojice igrača iz drugog plana značili su da je utakmica efektivno završena.

Za razliku od Oršića na drugoj strani, koji se često prilikom praćenja svog igrača spuštao u zadnju liniju, Aatif Chahechouhe je propustio uraditi isto i na taj način prisilio vlastitu obranu na rotacije, zahvaljujući čemu će Olmo doći u situaciju da svlada Tekina.

Petar Stojanović odigrava dupli pas sa Hajrovićem kojim izvlači lijevog beka Ismaila Köybasija iz zadnje linije i napada prostor iza njegovih leđa. Kako Chahechoue kasni, stoper Diego Reyes je prisiljen napustiti svoju poziciju i zatvoriti Stojanovića. Dinamov desni bek odlično čita situaciju i proigrava Olma u rupi koja je nastala u zadnjoj suparničkoj liniji. Gavranović uz sebe veže Neustädtera, nezainteresirani Eljif Elmas ne prati njegovo utrčavanje, pa mladi Španjolac nema problema neometan poslati loptu u gol za konačnih 4:1.

Bio je to pečat na vrhunsku Dinamovu predstavu koja bi bila savršena da nije bilo Olmove promašene lopte prilikom izbacivanja nakon kornera koju je Neustädter poslao u mrežu i trika s vezicama Islama Slimanija na koji je pri kraju susreta nasjeo Kévin Théophile-Catherine. Dječje su to boljke koje će Bjelica morati otkloniti prije nastavka europskog puta sad kad klub konačno ima šansu napraviti nešto više nego dosad.