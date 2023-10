Ante i Aloisi, prijatelja dva: Budimir postao drugi najbolji strani strijelac u Osasuninoj povijesti

Ante Budimir uživa prilično solidan individualni ulazak u sezonu; današnji ogled s Deportivo Alavésom dočekao je s dva gola i jednom asistencijom u devet nastupa u svim natjecanjima. Njegova Osasuna otišla je u goste tražeći prekid negativnog niza od četiri utakmice bez pobjede, a u tom je naumu i uspjela.

Dečki iz Pamplone pobijedili su rezultatom 2-0; Budimir je započeo susret gledajući ga s klupe i ušao u 68. minuti, ali svejedno se upisao u strijelce i zapečatio Osasunin trijumf.

Osasuna je povela fenomenalnom raketom koju je u 36. minuti uvalio njezin ofenzivac José Manuel Arnáiz i tako pobrao pljesak i domaćih navijača u Vitoriji-Gasteiz, no Alavés se trudio i stvarao više prilika. Ipak, sve nade za izvlačenjem pozitivnog rezultata domaćima su potonule u 90. kada je Juan Cruz napravio fini prodor i dodao Budimiru kojemu se otvorio prostor za udarac. Hrvat je to iskoristio, potegnuo i zabio za konačnih 2-0. Inače, povremeni hrvatski reprezentativac ubrzo je naizgled izborio i penal, ali VAR to ipak nije potvrdio.

Zanimljivo, Budimir se danas izjednačio s Johnom Aloisijem kao drugi najbolji strani strijelac u Osasuninoj povijesti. Zabio je 29 golova u prvenstvu, baš koliko i Australac, a prvi je neprikosnoveni Jan Urban s 45. ⏱️ 90' | ANTE BUDIMIR INCREASES THE LEAD!!! 🔵 0-2 🔴#LetsGoRojillos | #AlavésOsasuna pic.twitter.com/QqNqlzpxrJ — C. A. OSASUNA (@osasuna_en) October 1, 2023 Budimirov klub sada broji 10 bodova što je u ovom trenutku dovoljno za deveto mjesto, a Alavés ima tri manje i tek je 16.. Još je rana faza sezone u La Ligi i razlike nisu velike…

