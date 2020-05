Buntovnik bez doigravanja: Lillard neće igrati ako Portland ne dobije šansu izboriti playoff

Medijima su puna usta NBA-ovih pregovora s Disney Worldom oko lokacije za nastavak aktualne sezone. Međutim, pitanja o tome kakav bi se format eventualno primijenio u odigravanju utakmica ostaje visjeti u zraku. Posljednjih dana pojavili su se navodi o tome kako NBA razmišlja o skraćivanju regularne sezone na 70 ili 72 utakmice (otprilike bi svakom timu tada preostalo još desetak mečeva do kraja), a Portlandov Damian Lillard poprilično je jasan oko jedne stvari — ako u tim susretima njegovi Blazersi ne budu mogli osigurati doigravanje, odbit će nastupati.

If Portland Trail Blazers are to resume season with no pathway to playoffs, Damian Lillard tells @YahooSports he won’t play in games: “I’m going to be sitting right on that bench.” https://t.co/SmSTgujb1p pic.twitter.com/hYVmqhGU7A

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 26, 2020