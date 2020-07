Čini se da Ribéry razmišlja napustiti Fiorentinu jer mu je provaljeno u kuću. Klub smiruje situaciju

Vrlo neugodno iznenađenje dočekalo je Francka Ribéryja kad se vratio kući s gostovanja kod Parme. Otvorio je ulazna vrata svoje vile, a onda primijetio razbacane stvari po podu i krenuo u potragu za vrijednostima. Neke od njih nije našao budući da su kriminalci koji su mu pustošili domom imali vremena pronaći što ih zanima i procijeniti s čime se pod rukom isplati napustiti kuću.

Ne boli Ribéryja ukradeno, ali…

ʻOno što me šokira je taj osjećaj kao da sam gol, da imam spuštene gaće i to ne prolazi, ne pristajem na to.ʼ

Napisao je na Twitteru Ribéry i da su mu supruga i djeca srećom kod kuće u Münchenu, ali i dodao nekoliko rečenica koje sugeriraju da mu je dosta života u toskanskome gradu. A to, naravno, pali alarme u Fiorentini.

ʻKako se mogu ponovno osjećati sigurnim? Nemam potrebu ganjati milijune, Bogu hvala imamo sve što nam je potrebno, ali ganjam loptu jer je to moja strast. Bez obzira na to, obitelj mi je na prvome mjestu i za našu ćemo dobrobit donijeti nužne odlukeʼ.

