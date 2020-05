Čisti zubi s jedne i čisti užas s druge strane: Augsburg u gostima svladao nemoćni Schalke

Nakon prošlotjedne ćuške koju je primio od Dortmunda i osam uzastopnih ligaških utakmica bez pobjede, Schalkeovo buđenje protiv Augsburga, čiji je trener Heiko Herrlich odradio suspenziju koju je zaradio jer je otišao u dućan kupiti pastu za zube, kod kuće bilo je apsolutni imperativ.

Nije se dogodilo. Wagnerova momčad ostala je spavati i to prilično loših snova.

Susret u Gelsenkirchenu počeo je dinamično i vrlo se brzo moglo razaznati kakav će ritam imati utakmica. Prilično nezgodan pokušaj pred gostujućim golom dogodio se već u četvrtoj minuti kada je Gregoritschev ubačaj zamalo završio u mreži. Ipak, nešto još bolje vidjeli smo dvije minute kasnije. Rani Khedira zaradio je slobodnjak na nekih dvadeset metara od gola, a Eduard Löwen fantastično ga je realizirao za 1-0. To je bio četvrti Augsburgov pogodak iz slobodnog udarca ove sezone, što je trenutno najviše u Bundesligi, kao i prvi gostujući za navedenu momčad još od prosinca.

Wagnerova noćna mora iz prošle utakmice tako se, na početku, prelila u današnji ogled, a poprilično bezidejni Schalke nije uspijevao doći do značajnije šanse u prvoj dionici utakmice. Augsburg je obrani često bio postavljen u klasičnih 4-4-2 i disciplinirano čekao izlazak u napad dok su domaćini pokušavali probiti njegove linije.

Dogodilo se to u 28. minuti kada su gosti izašli malo više na suparničku polovicu i otvorili nekoliko rupa. Rabbi Matondo se na desnoj Augsburgovoj strani, koja je nekoliko puta ispala, sjurio u kazneni prostor i šutnuo na gol, ali Andreas Luthe je vrlo kvalitetno reagirao. Nakon toga do kraja poluvremena, osim jednog opasnog Kennyjeva ubačaja nakon kojeg je Tin Jedvaj dobro reagirao glavom, nismo vidjeli baš ništa — Schalke se dodavao i mučio, a Augsburg dominirao u duelima.

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 24, 2020

Drugo je poluvrijeme počelo u sličnom tonu. Florian Niederlechner na Uduokhaijevo dodavanje u 50. minuti potegao je desnicom s lijeve strane kaznenog prostora, ali lopta je otišla ravno u Markusa Schuberta. Augsburg je u nastavku uspio još dodatno umrtviti već ionako sterilni Schalke koji nije mogao kreirati poštenu šansu usprkos posjedu lopte koji je redovito plesao na oko 70 posto. Gregoritsch je napokon razbio monotoniju 71. minuti kada je glavom tukao nakon udarca iz kuta, ali Uduokhai mu je uspio zasmetati i ponovno odbiti loptu izvan granica igrališta.

Ipak, Augsburg je u 76. minuti zaključao Schalke u mračnu sobu i bacio ključ. Nakon duge lopte i posljedične grozne reakcije domaće obrane, Noah Joel Sarenren Bazee dokopao se posjeda i silovitim udarcem u Schubertove lijeve rašlje pogodio za 2-0 te riješio sve dvojbe. Da bi domaće obrambeno rasulo postalo još potpunije, Levent Mercan nespretno je izgubio loptu u prvoj minuti sudačke nadoknade, a Sergio Córdova ukrao loptu, zaobišao vratara i postavio na semafor konačnih 3-0.

Schalke in the past nine Bundesliga games:

5 Losses

4 Draws

2 Scored

22 Conceded

Crisis mode. #S04FCA pic.twitter.com/Pob9o27Y0B

— DW Sports (@dw_sports) May 24, 2020