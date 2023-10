Debakl Hrvatske u Walesu

Hrvatska i Wales večeras su se po osmi put međusobno susreli, a ovaj njihov dvoboj u Cardiffu možda je i najvažniji od svih dosadašnjih. Pogotovo jer njen ishod uvelike utječe na rasplet skupine D u kvalifikacijama za Euro 2024. godine, koji se sada dodatno i nepotrebno zakomplicirala. Vatreni su pomalo i neočekivano poraženi s 2-1, pa su se, dva kola prije kraja, Velšani s njima bodovno izjednačili (10).

Izbornik Zlatko Dalić napravio je tri promjene u odnosu na poraz protiv Turske, umjesto Josipa Šutala, Josipa Stanišića te Marija Pašalića od prve su minute zaigrali Domagoj Vida, Josip Juranović i Lovro Majer. Trebali su oni dati neki novi impuls Vatrenima, no činilo se kao da je Wales bolje ušao u utakmicu, a iako je lopta češće bila u nogama naše reprezentacije, to je bilo u igri bez neke ideje.

Prva ozbiljnija prigoda zbila se tek u 24. minuti, iz slobodnog udarca s 20-ak metara opasno je zaprijetio Harry Wilson. Krajnjim je naporima Dominik Livaković njegov pokušaj skrenuo u korner, nakon prekršaja koji je skrivio Domagoj Vida, spriječivši velški kontranapad. Vidjela se ta blaga domaća dominacija i u 30. minuti, tada je iskosa silovito tukao Neco Williams, opet se iskazao Livaković.

Bila je to podosta neuvjerljiva igra naše reprezentacije u prvom dijelu, čak i slabija nego protiv Turske, no što tek reći za početak drugog poluvremena. Dalić je odmah napravio trostruku zamjenu te uveo Stanišića, Pašalića te Diona Drenu Belju, ali već nakon 90 sekundi igre u nastavku, lopta se našla u Livakovićevoj mreži.

Wales go 2-0 up in their 𝐡𝐮𝐠𝐞 #EURO2024 qualifying clash against Croatia

David Brooks ubacio se ispred Joška Gvardiola i poslao loptu do Wilsona u trku, kojim je pobjegao i Vidi te potom matirao hrvatskog vratara. Za Fulhamovog ofenzivca sedmi je to pogodak u najdražem dresu, isto toliko ima i asistencija u dosadašnjih 50 nastupa. No, nije se na tome zaustavio, u 60. minuti opet je zatresao hrvatsku mrežu.

Ovog puta to je napravio glavom, posve neometan i nečuvan je bio usred našeg kaznenog prostora, pa se mogao dobro namjestiti na ubačaj Daniela Jamesa s lijeve strane napada. Opet je zaspala Dalićeva obrana, tu više niti Livaković nije ništa mogao spasiti, a situacija za Hrvatsku postala je praktički bezizlazna.

Doduše, postala je ona nešto lakša u 75. minuti, tad je Pašalić glavom smanjio na 2-1. Luka Modrić ubacio je iz kornera, Kiefer Moore nehotice je prebacio na drugu vratnicu, a tamo se našao baš Atalantin ofenzivac te svladao Dannyja Warda. Ostalo je tad još donekle dovoljno vremena za povratak, ali od toga ništa nije bilo.

Hrvatska je tako doživjela drugi uzastopni poraz u kvalifikacijama nakon čak 10 godina i puta prema Svjetskom prvenstvu u Brazilu. Listopadska reprezentativna stanka okončana je bez ijednog boda, i to u susretima s glavnim konkurentima za plasman na Euro. Morat će, dakle, Dalić i njegovi izabranici to ostvariti tek u studenom, no prije svega treba znatno popraviti veoma blijedu igru naše reprezentacije…