Gdje smo stali s Premier ligom? Izvukli smo statističke lidere pred najavljeni nastavak sezone

Sezona u engleskom nogometnom prvenstvu trebala bi biti nastavljena 17. lipnja utakmicama Manchester Cityja i Arsenala te Aston Ville i Sheffield Uniteda. U pitanju su zaostali ogledi čije je odigravanje zaustavila pandemija koronavirusa koja je umrtvila Premier ligu sredinom ožujka ostavivši 92 neodigrane utakmice u kalendaru. Potom će krenuti nastavak u užurbanom ritmu kako bi sezona mogla biti završena na neki razumni ljetni datum koji će igračima dopustiti predah prije početka nove borbe za naslov prvaka.

Ovu s nestrpljenjem dočekuje Liverpool koji već ima položenu jednu ruku na trofeju pobjednika budući da uz utakmicu više ima 25 bodova više (82-57) od drugoplasiranog Manchester Cityja. Branitelj naslova, pak, trećeplasiranom Leicester Cityju bježi četiri boda, četvrtoplasirani Chelsea je još pet bodova dalje.

Takvo je stanje na ljestvici. A u pojedinačnim statističkim kolonama?

Here are the stat leaders from the 2019/20 Premier League season so far. 🥇 pic.twitter.com/ZLWZzTsUC3

— Squawka Football (@Squawka) May 28, 2020