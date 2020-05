Premier liga se vraća 17. lipnja utakmicama Man City – Arsenal i Aston Villa – Sheffield Utd

Engleska nogometna Premier liga nastavit će se zaostalim utakmicama Aston Ville i Sheffield Uniteda, odnosno Manchester Cityja i Arsenala 17. lipnja, javlja BBC.

The Independent dodaje da bi nakon otvarajućih utakmica u srijedu, u petak trebao na rasporedu biti još jedan ogled, vjerojatno sraz Tottenhama i Manchester Uniteda.

The Premier League season is set to restart on 17 June with Aston Villa v Sheffield United and Manchester City v Arsenal, @BBCSport has learned.

The matches are the two games in hand.#bbcfootball #EPL

— BBC Sport (@BBCSport) May 28, 2020