Izvukli smo neke zanimljive statističke podatke iz onog jučerašnjeg Atalantinog razbijanja Brescije

Atalanta je u utorak, u otvarajućoj utakmici 33. kola talijanskog prvenstva, do vrha napunila Brescijinu mrežu te s konačnih 6-2 barem privremeno zasjela na drugo mjesto ljestvice poretka klubova u Seriji A. Posebno je inspiriran bio Mario Pašalić.

Njegov je hat-trick stigao nakon tri upućena udarca prema vratima šest puta slomljenog Lorenza Andrenaccija, a kad neka momčad kapitulira toliko puta, odnosno kad pobjednička izgleda tako raspoloženo, onda to nužno znači da zanimljivih statističkih podataka ima pregršt.

Gol koji je Pašalić postigao u drugoj minuti utakmice, gradeći svoj prvi hat-trick profesionalne karijere, najbrži je za Atalantinu momčad u aktualnoj sezoni talijanskog prvenstva kojim klub iz Bergama dominira kad je u pitanju golgeterska forma. Brojka od 93 zasad postignutih golova definitivno zadivljuje budući da su još samo tri momčadi postigle više od 60, a niti jedna osim Atalante više od 70 golova.

Ili preciznije, Lazio i Inter zabili su 68, Juventus ih na kontu ima 67.

U posljednjih 60 godina samo je jedna momčad zabila u Seriji A više od Atalante. Bio je to Napoli s 94 postignuta gola, no taj će impresivni pothvat iz 2016./17. uskoro pasti u zaborav jer će igrači trenutačno drugoplasiranog kluba u preostaloj minutaži do kraja sezone još biti neumoljivi prema suparnicima.

93 – #Atalanta are only one of two teams to have netted at least 93 goals in a single #SerieA campaign in the last 60 years, with Napoli in 2016/17 (94 in 38 MDs). Dea. pic.twitter.com/ncCK0mfYXB

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 14, 2020