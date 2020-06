Izvukli smo zanimljivosti i brojke iz Bayernove pobjede i plasmana u finale Njemačkog kupa

Pobjedom 2-1 protiv Eintrachta na Allianz Areni Bayern je treću uzastopnu godinu izborio finale Njemačkog kupa u kojem će za naslov igrati protiv Bayer Leverkusena.

Statistika utakmice reći će da je Bayernova pobjeda stigla u utakmici u kojoj je posjed lopte od 58 posto bio na strani momčadi koji vodi Hans-Dieter Flick, a koja je imala i veći broj udara prema golu (13-10) i veći u njegov okvir (6-1). Dva takva pronašla su i put iza leđa Kevina Trappa, onaj Ivana Perišića iz 14. i onaj Roberta Lewandowkog iz 74. minute. Naravno, jer to je postalo u potpunosti uobičajeno, među asistente se upisao i Thomas Müller.

Navedeno znači i da je, da spomenemo za početak strijelca prvoga gola, Ivan Perišić po treći put u karijeri izborio utakmicu za naslov u DFB-Pokalu. Nakon što je u tome uspio kao član Borussije Dortmund u sezoni 2011./12. ovom uspjehu prethodio je plasman u istu fazu natjecanja i u Wolfsburgovom dresu u sezoni 2014./15. Usput, postignuti gol bio je njegov šesti ove sezone u kojoj ima i osam asistencija, ali i prvi u natjecanju nakon 1869 dana kad je bio Wolfsburgov strijelac u travnju 2015.

Robert Lewandowski… Svaka utakmica novi je razlog za naglašavanje njegove kvalitete. Poljski napadač već godinama garantira 40 golova po sezoni, no ova je posebna. Po prvi put stigao je do 45. pogotka u sezoni za klub.

For the first time in his senior club career, Robert Lewandowski has scored FORTY-FIVE goals in a single season. 🤜 🤛 pic.twitter.com/PifOLrg2uR

Thomas Müller… Baš kao i u slučaju Lewandowskog i on iz utakmice u utakmicu daje razloge za nizanje epiteta. Ne samo što je ovim susretom stigao do 47. pobjede za Bayern u Kupu — a time se izjednačio s klupskim rekorderima Gerdom Müllerom i Seppom Meierom — već je pritom i dodavanjem za Perišića stigao do nevjerojatne 23. ovosezonske asistencije.

Thomas Müller has now provided 23 assists across all competitions for Bayern Munich this season.

The gift that keeps on giving. pic.twitter.com/GDRm5yOR5g

— Squawka Football (@Squawka) June 10, 2020