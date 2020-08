Nakon eliminacija iz LP-a: Zidane kaže da ostaje trener, a Sarri da je od svog tima očekivao manje

Nikad dosad Zinedine Zidane nije osjetio poraz u eliminacijskoj utakmici Lige prvaka koju je kao trener Real Madrida osvajao triput. Pitanje koja ga je dočekalo na konferenciji za medije nakon eliminacija od Manchester Cityja u osmini finala bilo je vezano za njegovu budućnost na klupi momčadi.

Sve sumnje o svom odlasku odbacio je rečenicom da ostaje i da kreće s pripremama za novu sezonu. Za ovu je kazao da je 95 posto onog što je u njoj napravljeno bilo izvrsno, referirajući se pritom valjda na osvojen naslov u španjolskom prvenstvu i uspjeh u tamošnjem Superkupu odigranom u Saudijskoj Arabiji.

Zinedine Zidane has been eliminated from the Champions League for the first time in his managerial career. 🥚💥 pic.twitter.com/CChsJxmFUJ

I dok navijači Real Madrida sad očito znaju tko će voditi momčad u sljedećoj sezoni, Juventusovi se nadaju promjeni koju aktualni strateg Maurizio Sarri ne očekuje. Lyon je kroz dvije utakmice eliminirao talijanske prvake iz najjačeg europskog klupskog natjecanja i još jednom razgolitio probleme torinske momčadi koja nije blistala niti u završnici sezone u Seriji A koju je osvojila s bodom prednosti pred Interom.

Mnogi navijači zazivaju promjenu u vidu smjene trenera, a Sarri, nakon eliminacije iz Lige prvaka kaže kako je zapravo ugodno iznenađen onime što je od momčadi vidio. Upitan je li očekivao više kazao je:

“Zapravo, očekivao sam manje. Mislim da smo večeras bili izvrsni.”

Ta izvrsnost rezultirala je 2-1 pobjedom protiv Lyona kojem je ovaj rezultat u kombinaciji s 1-0 iz prvog ogleda bio dostatan za plasman među osam. Cristiano Ronaldo tako po prvi put od sezone 2009./10. neće vidjeti četvrtzavršnicu Lige prvaka, a Sarri za sve krivi izvanredno stanje zbog kojeg mu momčad nije dugo bila na okupu.

1 – #Juventus have been eliminated by a French side in an European competition in a knockout stage for the first time in their history. Thud.#JUVOL pic.twitter.com/YegSs0HESu

— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 7, 2020