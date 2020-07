Ovo nam je super. Bielsa je vratio Leeds u Premier ligu pa će jedna gradska ulica nositi njegovo ime

Šesnaest godina trajao je put povratka Leeds Uniteda u elitno društvo engleskih klubova, put kojim su prolazile generacije nogometaša i koji je aktualnu konačno doveo na odredište. Nakon za njih srcedrapajućeg raspleta prošle sezone i gubljenja šanse za promociju kroz play-off mnogo je bilo onih koji su se pitali hoće li ekipa ostati mentalno dovoljno jaka za novi pokušaj. Još je bilo više onih koji su ih smirivali riječima da ne treba sumnjati u Marcela Bielsu i njegov rad.

Kako to obično biva, na kraju putu nalazi se nagrada. Za momčad ona predstavlja novi, veći izazov, za menadžera kojeg zovu Luđak ona je drugačija. I vječna.

Jedna od ulica u centru Leedsa, navodi Sky Sports, nosit će od sljedećega tjedna njegovo ime.

This won’t be the last acknowledgement of him but Bielsa is getting a street named after him by Trinity in Leeds.

‘Marcelo Bielsa Way’ pic.twitter.com/T9RwofRAjQ

— Phil Hay (@PhilHay_) July 18, 2020