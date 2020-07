Potpis i pečat: Dalić i službeno produljio ugovor, a reprezentacija će Ligu nacija igrati u Zagrebu

Čini se da ništa od Splita, barem do studenog…

Osim još nepotvrđene odluke o juniorskom prvaku HNL-a i putniku u sljedeće izdanje Lige prvaka u istoj kategoriji, na današnjoj sjednici Izvršnog odbora HNS-a valjalo se zaključiti još nekoliko stvari. Najvažnije se tiču hrvatske nogometne reprezentacije.

Svi smo u principu znali kako Zlatko Dalić ostaje na kormilu A selekcije, a to je sada i potvrđeno. Aktualni hrvatski izbornik trebao bi ostati na reprezentativnom kormilu do 2022. godine, odnosno, do svršetka Svjetskog prvenstva u Kataru, gdje bi eventualnim plasmanom trebao braniti srebrnu medalju.

“Za nas niti jednoga trenutka nije bilo upitno da će Zlatko voditi momčad na Euru 2020. idućeg ljeta, a jako mi je drago što smo odmah dogovorili suradnju sve do Svjetskog prvenstva 2022.”, kazao je HNS-ov predsjednik Davor Šuker za službene stranice krovne hrvatske nogometne organizacije. “Zlatko je vrlo jednostavna i korektna osoba za razgovor, i lako smo dogovorili sve detalje oko nastavka suradnje. Njegovi rezultati govore sami za sebe, ponosni smo na sve što je do sada ostvario kao izbornik i Savez će njemu i reprezentaciji omogućiti maksimalne uvjete za rad, kao što je bilo i do sada.”

Naravno, na svježe sklopljen posao osvrnuo se i aktualni izbornik.

“Zahvaljujem Davoru kao predsjedniku Saveza, rukovodstvu HNS-a i Izvršnom odboru na iskazanom povjerenju”, izjavio je. “Kako se odvila situacija s epidemijom i odgodom Eura na iduće ljeto, složili smo se da ima smisla zaokružiti cijelu priču do Svjetskog prvenstva 2022. godine. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja reprezentacije svoje zemlje i zato kod mene nije bilo nikakve dileme oko nastavka suradnje. Imam puno motiva, energije i ambicije, i dok god se tako osjećam, s puno ponosa ću voditi hrvatsku reprezentaciju.”

S druge strane, odlučeno je i gdje će Dalićevi momci u sljedećim domaćim natjecateljskim utakmicama nastupiti. Hrvatsku očekuje Liga nacija pred praznim tribinama: predstojeće utakmice u rujnu sastoje se od dva odlaska u goste (Portugal pa Francuska), a u listopadu potom slijede domaći susreti protiv Švedske i uzvrat protiv aktualnih svjetskih prvaka.

Iako je HNS-ov izvršni direktor Marijan Kustić prije otprilike mjesec dana spomenuo kako bi Francuska mogla doći u Split, ipak je odlučeno da se obje utakmice održe u Zagrebu. Za objavu grada koji će ugostiti domaći susret s Portugalom u studenom još valja pričekati, pošto u Savezu navodno žele pričekati i vidjeti hoće li tada gledatelji moći na tribine.

Osim toga, HNL će se i dalje igrati s 10 klubova, a 2. HNL u sljedećoj sezoni ugostit će 18 timova. Zatim će se 2021./22. smanjiti na 16, a sezonu nakon toga na 12. Tada počinje i jedinstvena 3. HNL od 16 klubova, kao što se i najavljivalo. Prihvaćeno je izvješće o licenciranju klubova za nadolazeću sezonu, a potvrđeni su i kalendari natjecanja za iduću natjecateljsku godinu. Određena je lista sudaca i delegata, a donesen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nogometnim natjecanjima. Usto, Aljoša Asanović imenovan je instruktorom Hrvatskog nogometnog saveza za dijasporu.

Naposljetku, odlučeno je kako će se preostale utakmice u četiri nedovršena natjecanja pod okriljem HNS-a igrati bez gledatelja.