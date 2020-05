Roger Federer najplaćeniji je sportaš na svijetu i prvi tenisač ikad na vrhu Forbesova popisa

Švicarski tenisač Roger Federer zaradio je u proteklih 12 mjeseci 106,3 milijuna američkih dolara (prije poreza) i time zauzeo prvo mjesto Forbesova popisa najplaćenijih sportaš(ic)a. Ujedno je postao i prvi tenisač koji se nalazi na vrhu Forbesove liste.

Sto najplaćenijih u razdoblju od jedne godine zaradilo je 3,6 milijarde američkih dolara, a uz Federera najviše Cristiano Ronaldo (105 milijuna) i Lionel Messi (104), koji jedan bez drugoga ne mogu niti na ovakvim popisima. Ponovno bi bili ispred Federera da nisu bili prisiljeni pristati na smanjenje plaće što su uslijed pandemije koronavirusa od njih tražili njihovi klubovi. U odnosu na prošlu godinu, zbroj njihovih primanja manji je za 28 milijuna dolara.

Listu nastavlja Neymar (95,5 milijuna), a na petom mjestu je LeBron James (88,2 milijuna). Prvi tenisač svijeta Novak Đoković je na 23. mjestu sa 44,6 milijuna dolara zarade.

