Sergio Agüero strahuje od nastavka prvenstva, a veli da strahuju i drugi nogometaši u Premier ligi

Napadač Manchester Cityja Argentinac Sergio Agüero izjavio je da se većina igrača engleske Premier lige plaši povratka na teren i nastavka prvenstva koji bi se mogao dogoditi 8. lipnja, ako to situacija s pandemijom bolesti COVID-19 u Engleskoj bude dopuštala.

“Većina igrača je preplašena, jer imaju djecu i obitelji. Nadam se da će cjepivo uskoro biti pronađeno pa da sve ovo završi”, izjavio je Agüero iz svog doma u Manchesteru gostujući u programu argentinske TV postaje El Chiringuito.

“Ja sam preplašen, ali u kući sam zatvoren sa svojom djevojkom i ne dolazim u kontakt s drugim ljudima. Jedina osoba koju mogu zarazati je moja djevojka. Kažu da ljudi mogu biti zaraženi, ali bez simptoma, i da mogu zaraziti druge. Zato sam kod kuće. Možda sam bolestan, a da to i ne znam”, dodao je argentinski napadač.

"The majority of players are scared because they have family, they have children, they have babies, parents."

