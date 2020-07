Slaven u HNL-u doma nije izgubio već sedam puta zaredom: Lokomotiva je remizirala u Koprivnici

Kiks u Podravini i još zapetljanija borba za drugo mjesto…

I Slaven i Lokomotiva imali su jasne misije koje je valjalo izvršiti večeras na stadionu Ivan Kušek Apaš u Koprivnici. Dok je kod domaćina ona bila pretežito individualnog karaktera u vidu pomaganja Ivanu Krstanoviću u lovu na svoj 100. zgoditak u HNL-u, Lokosi su morali pobijediti ukoliko su se željeli vratiti na drugo mjesto koje im je jučer pobjedom nad Istrom u Gradskom vrtu preoteo Osijek. U prijašnjim međusobnim susretima ove sezone, Farmaceuti su jednom slavili u prvenstvu, a momčad koju vodi Goran Tomić dvaput je ubilježila pobjedu u HNL-u i jednu u Kupu…

Obje su ekipe u prvom poluvremenu stvorile nekoliko prilika, ritam igre nije bio loš, a Lokomotiva je već u drugoj minuti došla do dobre prilike: Marko Tolić je s desne strane dodao Enisu Çokaju koji je s otprilike 11 metara opalio po golu, ali neprecizno. U 14. minuti na drugoj strani je pokušao Mateus Lima koji je naumio glavom prevariti Ivu Grbića, ali talentirani vratar dobro je reagirao. Ponovno se iskazao tri minute kasnije kada je s ruba šesnaesterca zapucao Stipe Bačelić-Grgić, a Slaven se u tim trenucima doimao nešto intenzivnijim.

Nakon dugo vremena Lokomotiva je zaprijetila u 35. minuti kada je pokušao standardno raspoloženi Tolić, a do kraja poluvremena još je dvaput testirao vrlo sigurnog Antonija Ježinu. Na poluvrijeme smo otišli bez pogodaka, ali obje momčadi igrale su otvoreno i bilo je izvjesno kako će u drugom dijelu netko otključati suparničku mrežu.

