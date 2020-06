Stigla kazna: Grezda dobio zabranu igranja četiri prvenstvene ili kup utakmice, javlja HNS

Stigla je i kazna za Erosa Grezdu, objavio je Hrvatski nogometni savez, a ona glasi…

“Disciplinska komisija odlučila je Erosu Grezdi izreći kaznu zabrane igranja na četiri prvenstvene ili kup utakmice”, piše u službenom Savezovu priopćenju. “Kazna mu je izrečena zbog toga što je nakon utakmice polufinala Hrvatskog kupa između Rijeke i Osijeka izvan igrališta u prostoru stadiona HNK Rijeka fizički napao igrača Rijekina igrača Antonija Mirka Čolaka, čime je počinio prekršaj iz članka 57. Disciplinskog pravilnika HNS-a. Putem kluba, igraču je dostavljena ova odluka, čime ujedno počinje teći kazna.”

Albanian international Eros Grezda of Osijek has been reported as punching Rijeka’s Antonio Colak after the Croatian Cup semifinal on Sunday pic.twitter.com/CCWtEyE1uG

— CroatianFootballNews (@CroatianNews) June 1, 2020