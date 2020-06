Za njega odlično i u potpunosti zasluženo: Atalanta je potvrdila da će otkupiti Pašalića

Elche, Monaco, Milan i moskovski Spartak bili su klubovi u koje je Chelsea slao Marija Pašalića na kaljenje prije no što ga je smjestio u Atalanti. Na posljednjoj talijanskoj adresi trebao bi ostati do daljnjega.

Potvrda informacije stiže iz klupskog vrha od jednog od direktora kluba koji je u razgovoru za Sky Sport kazao da je klupska praksa izbjegavati situacije u kojima momčad grade igrači kojima ugovor prestaje vrijediti. S Pašalićem je situacija nešto drugačija budući da je riječ o iz londonskog kluba posuđenom igraču koji bi se trebao javiti matičnom klubu na kraju sezone.

Čini se da to toga neće doći jer Atalanta je spremna otkupiti hrvatskog veznjaka od Chelseaja. Kaže to sportski direktor talijanskog prvoligaša Giovanni Sartori koji je potvrdio da će klub aktivirati opciju iz ugovora i trajno preseliti 25-godišnjeg hrvatskog reprezentativca u svoje redove.

Atalanta sport director Giovanni Sartori just confirmed to @SkySport: “We’re going to buy Mario Pasalic on a permanent deal from Chelsea. We want to use the buy option”. €15M to Chelsea soon. #CFC 🔵 https://t.co/iiNQ3NBdlr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2020