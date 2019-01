Čovjek odluke

Splet nestvarno glupih okolnosti i katastrofalne reakcije ruskih igrača u završnici doveli su Dance u poziciju da se ipak spase od ispadanja s Olimpijskih igara 2008. u Pekingu, u utakmici u kojoj im baš ništa nije išlo prema planu. Ipak, Rusi su obranili zadnji napad, napravili faul na 10 metara i na prvi pogled kupili Dancima kartu za povratak kući.

Ostalo je još samo da Danci puknu slobodni udarac preko ruskog bloka, nešto što je najčešće tek formalnost koju treba obaviti.

Na iznenađenje svih loptu je uzeo mladić vikinškog izgleda koji je prvi put za reprezentaciju odigrao prije manje od godinu dana od te utakmice. Uzeo je loptu i bez pretjeranog razmišljanja puknuo u daljnji kut. Lopta je ušla u same rašlje i Danci su mogli početi slaviti. Ne samo pobjedu i spašavanje od ispadanja, nego i činjenicu da su dobili rukometaša svjetske klase i novu zvijezdu.

Danska je tog dana dobila Mikkela Hansena.

Iako često osporavan zbog toga što ne igra obranu ili ga u toj fazi ‘sakriju’ na krilo, Hansen je godinama jedan od najboljih rukometaša na svijetu. Ono što radi u napadu briše sve zamjerke. Iako na klupskom planu nikad nije osvojio Ligu prvaka, Hansen nije prestao dokazivati svoju kvalitetu. Dvaput je izabran za IHF-ova Igrača godine, dvaput je bio najbolji strijelac Lige prvaka. S danskom reprezentacijom osvojio je jedne Olimpijske igre i jedno Europsko prvenstvo te dva srebra na svjetskim prvenstvima.

Hansen može Dansku odvesti do kraja na ovom Svjetskom prvenstvu. No, isto tako je i sam samcat može udaljiti od krune

Međutim, niti Danska niti sam Hansen u svim tim godinama nisu izgledali ovako dominantno kao što izgledaju na ovom prvenstvu. Danci su po dosad viđenom prvi favoriti za osvajanje Svjetskog prvenstva. Njihov atomski rukomet i nevjerojatno brza tranzicija bit će najteži zadatak svim suparnicima na prvenstvu, a pokretač cijelog tog danskog načina igre je upravo Hansen, vjerojatno najbolji napadač na rukometnim parketima. Takvu tvrdnju je dokazao i svojom predstavom protiv Norvežana, u kojoj je pokazao svu svoju dominantnost uništivši glavne konkurente za prvo mjesto u grupi. Čak 14 golova iz 18 pokušaja nešto je što se rijetko viđa u rukometu, a još se rjeđe viđa lakoća kojom je Hansen došao do te nestvarne brojke.

Najveće oružje i najveći problem

Danci igraju klasični skandinavski rukomet. Najveći forte im je tranzicija — odnosno, krila koja na ovom prvenstvu imaju najviše istrčanih kontri. Casper Mortensen i Lasse Svan Hansen vjerojatno su ponajbolji duo na krilima ovoga trenutka na svijetu. Kada ne uspiju baciti čistu kontru i kazniti suparnika, Danci opet pokušavaju tražiti najjednostavnija rješenja kroz tranziciju i rano završavanje napada, pri čemu se oslanjaju na dimenziju koju im donosi Rasmus Lauge Schmidt. Ako ni on ne riješi situaciju i ne uspije dovoljno brzo odigrati tako da se netko od njegovih suigrača nađe u poziciji za šut, tada organizaciju igre prepušta Hansenu. A on radi ono što najbolje zna, zabija golove i dominira napadom.

U njegovoj igri nema pretjerane filozofije. Hansen raširi suparničku obranu koliko je god to moguće te uz nekoliko križanja i šabloniziranih dodavanja pokušava ostati na što širem prostoru jedan-na-jedan s obrambenim igračem. Njemu je dovoljno da se približi golu na 10 metara, odakle će imati, barem za svoje standarde, odličnu situaciju za šut.

Hansen može Dansku odvesti do kraja na ovom Svjetskom prvenstvu. No, kako je može približiti osvajanju naslova svjetskog prvaka, isto tako je i sam samcat može udaljiti od krune.

Moderni rukomet od gotovo svih igrača zahtijeva da igraju u dva pravca. Na ovom turniru ima jako malo igrača u jednom smjeru. Iako u vrhunskim ekipama pronalazimo takve, njihov je broj sveden na minimum. A Hansen nikada nije naučio igrati obranu; oduvijek je igrao u vrhunskim ekipama u kojima su postojali igrači koji bi obavljali prljavi posao umjesto njega i njegovim trenerima je to odgovaralo, jer se Mikkel nije dodatno trošio u obrani. Imao je svježinu i situaciju u kojoj je mogao maksimalno odigrati svoju rolu u napadu te pokazati koliko je talentiran.

Sada, kad igra u takvom sistemu u kojem uspjeh počiva prvenstveno na tranziciji, njegov manjak želje da igra obranu može biti najveći danski problem.

Preživjeti Francuze ili Nijemce

Niti jedan danski pojedinac nema ni blizu takvu sportsku inteligenciju kao Hansen. Doduše, na raspolaganju imaju vrlo dobrog Schmidta, ali svejedno je on taj koji može najbrže pronaći najjednostavnije rješenje, što je ključna stvar za stvaranje viška u tranziciji. Zato Danci, kada Hansen igra obranu pa makar i na poziciji ‘šestice’ kao što je igrao protiv Norveške, daju nekoliko golova po utakmici viška u odnosu na utakmice u kojima u napad ulazi s klupe.

Danci postižu puno golova — čak 218, što ih stavlja na drugo mjesto iza Norvežana. Njihovi vratari imaju najviši postotak obrana na turniru, a Danci imaju daleko najmanje tehničkih pogrešaka, tek 42 i prvi do njih su Nijemci s 59 izgubljenih lopti. Iako su Mađarsku pobijedili teže nego što je bilo očekivano, pokazali su da mogu dobiti i kada kolektivno zakažu. Ostao im je tek derbi protiv Švedske, odakle će tražiti potvrdu prvog mjesta pred polufinale.

A kad dođe polufinale, Danska će ponovo ovisiti isključivo o Mikkelu Hansenu.

On je taj koji pokreće ovu momčad i koji je može odvesti na svjetski tron. Ako mu postotak šuta bude kao i do sada, i ako potroši previše lopti kako to često zna napraviti kad mu ide, Danska može otići do kraja. Ako zakaže, teško da će itko nadoknaditi njegovu lošu večer. Iako dobro sistemski posložena i štreberska ekipa u kojoj svatko ima svoju ulogu, Danska ipak već više od 10 godina ovisi o njegovu učinku i inspiraciji. Niti Schmidt, niti Mortensen, odnosno Lasse Svan Hansen nisu takav profil igrača koji mogu suigrače oko sebe napraviti boljima i individualnom kvalitetom napraviti razliku kad elitne momčadi zatvore tranziciju.

Ako Danci žele osvojiti naslov svjetskog prvaka, vjerojatno će morati preživjeti jednu takvu utakmicu u kojoj će Francuzi ili Nijemci usporiti ritam i ubiti tranziciju. Ako to riješi, Mikkel Hansen će dokazati cijelom rukometnom svijetu da je najbolji napadač u rukometu.