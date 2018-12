Crveni derbi

Puno, previše utakmica danas dobiva epitet derbija, sve kako bi se oko njih stvorio medijski hype, zaintrigiralo publiku i oglašivače. Gdje god se može naći neka poveznica – bila ona lokalna, tradicionalna, utemeljena na aktualnom plasmanu ili nekoj banalnoj činjenici poput geografskog porijekla vlasnika dviju momčadi koje igraju (primjerice, Manchester City protiv PSG-a je, u neku ruku, Derbi Arapskog zaljeva) – budite sigurni da će je netko naći.

Kod onih istinskih nema nikakve potrebe za takvim silovanjem, jer oni idu dublje i dalje u prošlost. Kod onih najvećih, najboljih, rivalstvo je postojalo i prije nego što su dvije momčadi prvi put istrčale na teren i odigrale prvi međusobni ogled.

Svega 30 milja autoceste M62 razdvaja Anfield i Old Trafford, ali između njih su i 124 godine zajedničke prošlosti. Dana 28. travnja 1894. Liverpool i Manchester United odigrali su prvi derbi, koji su domaći dobili 2-0. Tada su još igrali u plavo-bijelim dresovima i postojali manje od dvije godine, dok su njihovi 14 godina stariji gosti bili u zeleno-žutom i još pod imenom Newton Heath LYR (LYR je značio Lancashire & Yorkshire Railway). Bila je to utakmica doigravanja za popunu najviše engleske nogometne divizije.

Svaka ozbiljna povijesna priča o tom rivalstvu vraća se na 1894. godinu, ali ne zbog tog prvog susreta, nego zbog onoga što se dogodilo ranije, 1. siječnja. Tog je datuma u promet pušten Mančesterski brodski kanal.

Brod u grbovima

Oba su grada tijekom industrijske revolucije niknula kao gljive poslije kiše u dotad ruralnom Lancashireu i svoj populacijski vrhunac doživjela u prvim desetljećima dvadesetog stoljeća. Njihovi su razvojni putovi bili sasvim drugačiji, ali simbiotski povezani.

Koliko je otvaranje kanala bilo značajno govori činjenica da brod zauzima središnje mjesto u gradskom grbu – kao i u klupskim grbovima Uniteda i Cityja

Liverpool se razvio na trgovini robljem, uvozu robe iz prekomorskih teritorija i brodogradnji; tada je nosio daleko veći prestiž kao središte financija, trgovina i osiguravajućih kuća, grad bijelih ovratnika, poduzetnika, činovnika i inovatora. Manchester je, s druge strane, bio prvi industrijalizirani grad na svijetu: ‘Cottonopolis‘ krcat radničkim slumovima i „toliko užasan da je nadahnuo komunizam“, kako se ponekad (u Liverpoolu i češće) kaže. Naime, ondje je 1840-ih živio mladi Friedrich Engels, koji je upravljajući očevom tvornicom i istražujući grozomorne uvjete u kojima je tada živjelo radništvo došao do ideja i svojih ranih radova koji će ga povezati s Karlom Marxom te inicirati jednu od najutjecajnijih ideologija 20. stoljeća.

U Liverpool i u Manchester slijevala se radna snaga iz cijelog Ujedinjenog Kraljevstva, ali i ostatka Europe; populacija im se tijekom 19. stoljeća udesetorostručila. U Liverpoolu su doseljenici postajali škverani i lučki šljakeri, u Manchesteru industrijski radnici – uključujući žene i djecu – u tvornicama tekstila. Govorilo se da postoji „liverpulski gospodin i mančesterski čovjek“ – prvi je uvozio, bilježio, tovario, gradio i transportirao, a drugi od toga proizvodio. Dva su grada bila povezana prvom međugradskom željeznicom na svijetu, kojom se roba (najvećim dijelom pamuk) prevozila iz liverpulske luke do mančesterskih tvornica.

No, onda je mančesterskom čovjeku dojadilo da liverpulski gospodin ubire carinu i visoki namet na prijevoz robe, pa su se industrijalci udružili i zajedničkim sredstvima izgradili kanal kojim su brodovi mogli stići izravno u njihov grad. Bila je to katastrofa za Liverpool, koji je izgubio ekonomski primat i veliki dio zarade, pa se otvoreno neprijateljstvo između stanovnika dvaju rivalskih gradova stvorilo i prije od onog nogometnog.

Koliko je otvaranje kanala bilo značajno za Manchester možda najbolje govori činjenica da brod zauzima središnje mjesto u gradskom grbu – kao i u klupskim grbovima Manchester Uniteda i Manchester Cityja.

Reds vs. Red Devils

To su korijeni svog suparništva koje je tijekom godina procvjetalo i na drugim poljima. Liverpool su 1960-ima diljem svijeta proslavili Beatlesi, a Manchester od kraja 1970-ih do 1990-ih bendovi Joy Division, New Order, Stone Roses, Oasis… Scousers vs. Mancunians, Reds vs. Red Devils, Merseybeat protiv Madchestera, The Cavern Club protiv The Haciende. Bill Shankly i Bob Paisley s jedne, Matt Busby i Alex Ferguson s druge strane, Hillsborough i München, You’ll Never Walk Alone i Glory Glory Man United. Naizmjenična razdoblja brutalne dominacije i jezivo bogate riznice trofeja, domaćih i kontinentalnih. Današnje doba kojemu se Manchester brže i uspješnije prilagodio, razvijajući se kao poslovno i medijsko središte, poprimajući europeizirani i kozmopolitski izgled, dok se Liverpool donedavno na neki način zatvarao sam u sebe.

Ali i to se mijenja…