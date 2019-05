Kai je budućnost

Samo dan nakon što je Njemačka ispala sa Svjetskog prvenstva u Rusiji ZDF je napravio emisiju kojoj je tema bila budućnost njemačkog nogometa. Nakon što je gotovo cijelu emisiju samo pažljivo slušao i nije rekao gotovo niti jednu riječ, voditelj se okrenuo prema Friederu Schrofu i zamolio ga da zaključi temu.

“Sve što su kolege treneri i igračke legende izjavili u ova dva sata uglavnom stoji. Malo dodajte ili malo oduzmite, ali većina toga ima smisla“, počeo je svoje kratko izlaganje Schrof. “Međutim, priča o budućnosti njemačkog nogometa je promašena i tu se malo previše dramatizira. Osobno nisam nimalo zabrinut jer znam da imamo Kaija Havertza. Pogledao sam tisuće igrača u svom životu, gledao sam skoro sve vas koji sjedite ovdje i zasluženo nosite titulu legendi njemačke reprezentacije jer ste donosili medalje i znam koliko ste bili dobri. Ali miran sam i vjerujem u budućnost jer znam i koliko je Havertz bolji.”

S obzirom da je Schrof vodeći VfB Stuttgart i RB Leipzig u mladim kategorijama osvojio 17 naslova prvaka i da iza sebe ima renome najvećeg trenera mladih kategorija u njemačkoj povijesti, njegove riječi su imali težinu. Nitko od prisutnih nije imao potrebu ništa dodati na njegov zaključak — čak ni Franz Beckenbauer ili Stefan Effenberg, koji su do te točke svojom svađom uzurpirali emisiju, nisu imali dodatni komentar, iako su im vjerojatno te riječi udarile na ego. Ako je Schrof rekao da je Havertz taj, onda je Havertz taj i stvarno nema razloga za zabrinutost.

To je kombinacija nepredvidljivosti među linijama koju je nosio Mesut Özil te stabilnosti koju ima Toni Kroos — gotovo nemoguća za naći u jednom igraču

Nije Havertz, doduše, bio neka tajna koju je Schrof otkrio iz vedra neba.

Već tada, s tek 18 godina, Havertz je iza sebe imao dvije prave sezone u Bundesligi s preko 20 nastupa, a bio je i kapetan njemačke U-19 reprezentacije. Samo što ga nitko nije toliko jasno usporedio s najvećim njemačkim igračima svih vremena kao što je to napravio Frieder Schrof.

Deset mjeseci nakon te emisije te riječi su se počele ostvarivati. Havertz je u Bundesligi i Europskoj ligi ove godine zabio 18 golova i dodao još sedam asistencija, a s tek 19 godina se profilirao kao glavni igrač koji vuče Bayer Leverkusen prema Ligi prvaka.

Čovjek koji je imao nešto za dokazati

Uostalom, teško da je potreban bolji dokaz njegove važnosti za momčad od onoga što je napravio u razbijanju Eintrachta 6:1 u izravnom dvoboju za četvrto mjesto. Osim gola, skupio je 115 dodavanja s 91 posto točnosti, imao je tri uspješna driblinga, pucao je triput, oduzeo dvije lopte i napravio kaos na desnoj strani napada.

Havertz može pokriti sve pozicije u veznom redu i to može raditi podjednako dobro jer je riječ o nogometašu koji ima iznimno visoku igračku inteligenciju. Havertz se odlično snalazi pod pritiskom, bira logična rješenja i bira ih nevjerojatno brzo. Ima pregled igre, fantastično radi procjenu prioriteta i reagira prije nego što se problem zapravo pojavi. Kao što brojka od 115 dodavanja govori, odličan je dodavač lopte, ali puno tih dodavanja dolazi iz čiste igračke inteligencije. Nakon što primi loptu, odmah ima rješenje za predaju, a nakon što je dodao loptu, ima onaj modrićevski instinkt da nastavi kretanje bez nje i pozicionira se tako da ponovo može primiti loptu i nastaviti graditi napad.

Peter Bosz je nakon debakla u Dortmundu došao u Leverkusen kao čovjek koji je imao nešto dokazati. Veliki dio njegovog neuspjeha u Borussiji je došao zbog toga što je momčad igrala stilom koji je bio vrlo kaotičan i suludo riskantan, toliko da je bilo jasno da je neodrživ čak i kad su rezultati bili dobri . Uostalom, takav je bio i njegov Ajax i to je stil koji se od njega mogao očekivati, a slično igra i u Leverkusenu. Međutim, jedan od razloga zašto to u Dortmundu nije prolazilo je taj zato što na raspolaganju nije imao čovjeka poput Havertza.

Bosz je premjestio Havertza iz veznog reda na desno krilo u formaciji 3-4-3, u kojoj ulazi u sredinu kao dodatni vezni igrač i kontrolira kaos. S tako inteligentnim igračem na toj poziciji, Leverkusen dobiva dozu stabilnosti, dobiva playmakera koji će prići i primiti loptu kako bi kontrolirao napad i privukao pozornost obrane, a onda će dati loptu u prostor Kevinu Vollandu, Leonu Baileyju, Julianu Brandtu ili Lucasu Alariju. Zapravo, Havertz će prvo primiriti kaos u izlasku iz obrane, a onda će ga opet osloboditi u ulasku u zadnju trećinu loptama u prostor. I kad je Schrof pričao kako je miran zbog budućnosti, vjerojatno je mislio upravo na to.

Primiriti i stvoriti kaos

Za veznog igrača je 15 golova stvarno impresivna brojka. Golovi su posljedica njegove inteligencije, savršenog čitanja prostora i dobrog tajminga u utrčavanjima. Većina trenera traži od svojih igrača da prostor napadaju dijagonalno kako bi lakše ušli u zone između igrača, ali Havertz to radi nešto drugačije. On u kazneni prostor dolazi okomitim kretanjem jer odlično shvaća prostor i bez pogreške čita strukturu obrane, a to mu otvara mogućnost da u završnicu dođe najkraćim mogućim putem.

Međutim, koliko god bila impresivna sposobnost da redovito zabija iz drugog plana, ona je tek sporedna stvar.

Ono što Havertza čini stvarno posebnim je njegova sposobnost da smiri kaos kada je potrebno i kontrolira igru kako bi se momčad organizirala držeći konstantni ritam, a onda iz te pozicije može povući neki potpuno neočekivani potez i napraviti kaos suparniku driblingom ili dodavanjem koje reže linije. To je kombinacija one nepredvidljivosti među linijama koju je nosio Mesut Özil i one stabilnosti i konstantnosti koju ima Toni Kroos — nešto što je gotovo nemoguće naći u jednom igraču i to je Schrof znao kad je pričao o tome kako je Havertz bolji od svih legendi njemačkog nogometa koje je gledao.

Od svih tinejdžera koji igraju u ligama Petice ove sezone najveću minutažu ima baš Kai Havertz, koji s 19 godina već igra svoju treću sezonu na najvišoj razini. I od svih tinejdžera u ligama Petice, Havertz možda ima i najveći potencijal jer — čak i ako ignorirate njegove golove, brzinu i fizičku snagu kao sporedni dio njegovih kvaliteta — budućnost njemačkog nogometa i igrač koji kaos na terenu može primiriti ili ga stvoriti ovisno o onome što momčad u tom trenutku zatreba.