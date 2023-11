Draymond Green još se jednom našao u centru pozornosti zbog neprimjerena ponašanja. Ovaj put davio je čovjeka na terenu, smatrajući kako time staje u obranu svoga suigrača. Nasrnuo je na Rudyja Goberta kao da mu je ovaj napao obitelj i prijetio pištoljem.

Nije sporno to što je Green krenuo u zaštitu Klaya Thompsona te što na njega i Stepha Curryja gleda kao na rođenu braću. Nije problem ni u tome što otvoreno pokazuje emocije, nikad ih nije skrivao. Shvatljiva je i arogancija, dio je njegove osobnosti, ali nije prihvatljivo ponašanje kojim uzima sebi za pravo prijeći granicu i pokrivati se izlikom da je to stvar karaktera. Tako je i formiran čovjek duge tradicije prijestupa koji štete momčadi i igračima, a da i ne govorimo o tome koliko su potencijalno opasni.

Gobert je samo nova žrtva Greenova divljanja koje je eskaliralo nedavnim fizičkim nasrtajem. Prije godinu dana šokirao je ligu time što je na treningu šakom udario suigrača Jordana Poolea u glavu. Čime god da je Poole bio razbjesnio Greena, pretjerao je. Kao što je izgubio kontrolu i nasrnuo na francuskog diva. Gobert je s leđa uhvatio Thompsona kako bi spriječio daljnji sukob između njega i Jadena McDanielsa. A što je Green vidio? Priliku da još jednom potvrdi status najvećeg ‘prljavca’ NBA lige. Ili, kako je Gobert komentirao nakon utakmice: “Svaki put kad nema Stepha, on ne želi igrati pa radi sve što je u njegovoj moći da bude isključen.”

Isti je igrač prošle sezone suspendiran za treću utakmicu doigravanja protiv Sacramento Kingsa nakon što je namjerno nagazio Domantasa Sabonisa koji je ležao na podu. Na kraju ta suspenzija nije Warriorse koštala serije. Slučajnost ili ne, od 2019. godine sedam od 11 Greenovih isključenja izrečeno je kada Curry nije igrao. Kuriozitet te statistike je u tome što je prvo od spomenutih isključenja zaradio zbog sukoba s Gobertom.

Green je još jednom pretjerao, ali Warriorsi ga moraju trpjeti. Zaglavili su s njim i on je dio njihova identiteta. Međutim, drugi ga ne moraju tolerirati

Green ima povijest incidenata, a u nekolicini je izravno oštetio svoju ekipu. Sad već famozna suspenzija zbog okršaja s LeBronom Jamesom pratit će ga cijelu karijeru. Warriorsi su tada u četvrtoj utakmici finala imali 10 poena prednosti i poveli 3-1 u seriji, a Green je izgubio pribranost, nije mogao prijeći preko svog ponosa i zaradio je flagrant 1, što mu je automatski donijelo suspenziju za iduću (petu) utakmicu. Sve što je tada trebao bilo je ostati mirne glave.

Da nije riječ o izoliranom slučaju, potvrdile su iduće godine. Jedne je sezone izgledalo kao da ne može prestati udarati ljude u međunožje. Ako i uspijemo pronaći opravdanje za finalnu seriju s Clevelandom — jer nije izdržao, jer ga je James provocirao, jer je to prvi put, jer je htio pokazati čvrstinu — kako onda opravdati seriju nesportskih prekršaja? Posebno imajući na umu da se okomio na Stevena Adamsa (nekoliko puta), koji je poznat kao mirotvorac i discipliniran igrač. Međutim, Greena emocije svladavaju i onda kad se uopće ne radi o njemu, kad nije riječ o njegovoj seriji, pa ni konferenciji u kojoj igra. U podcastu Dray Day u svibnju 2017. obrušio se na igrača Boston Celticsa Kellyja Olynyka, nazvavši ga “prljavim” te rekavši da “ne poštuje takve igrače”, a i da “nije neki košarkaš”.

Drugima lijepio metu na čelo

U šali ili ne, suludo je da Green nekoga naziva prljavim, i to igrača koji ne igra protiv njega, ničim mu se nije zamjerio te je u danom trenutku imao svega tri tehničke u karijeri. Draymond ‘imam-nešto-za-reći’ Green tada je imao čak 44 tehničke, šest flagranta i tri isključenja. To je očit nedostatak samokontrole i izraz nepoštovanja. Na sličan je način provocirao i Goberta, MMA zahvat u nedavnoj utakmici između Minnesote i Golden Statea bila je samo kulminacija njegovih prozivki; kao dio TNT-jeva All-Star prijenosa 2022. iskoristio je priliku da u više navrata ‘spusti’ trostrukom obrambenom igraču godine.

“Mogu vam jamčiti jedno”, rekao je Green, aludirajući na Gobertove suzne oči 2019. zbog izostanka s All-Stara, “da ove godine nisam upao na All-Star, ne bih plakao. U to sam 100 posto siguran. Čovjek je plakao na nacionalnoj televiziji jer nije izabran na All-Star.”

Neke od navedenih događaja možemo svrstati i pod psihološku igru kojom Green pokušava kontrolirati suparničke igrače. Na tome je izgradio ugled lajavog zaštitnika Warriorsa. Mogu razumjeti da se želi zauzeti za svoje suigrače i da ponekad u tome pretjera. Dapače, mislim da u tome nema ničeg lošeg uz opravdan razlog. Ako ste gledali Netflixov dokumentarac o Davidu Beckhamu, mogli ste jako dobro vidjeti što znači stati u obranu suigrača. U najtežim trenucima u njegovoj karijeri, kad se na njega okomila cijela Engleska, a suparnički igrači samo čekali priliku za grubi start, momčad je istupila i stala iza njega. A ni ondje nije bilo svetaca. Međutim, Green se nije našao na meti lige i novinara, on je taj koji je drugima lijepio metu na čelo i dobrim dijelom izazivao incidente.

Draymond je Warriorsima definitivno više donio nego što im je odmogao i to nikad neće biti upitno, ali činjenica je da im u posljednje vrijeme pretežito šteti. Od početka karijere skupio je ukupno 19 isključenja. Interesantno, prvih sedam dogodilo se kad je Curry igrao, od 2013. do 2019., u zlatno doba Warriorsa. Tek 19. studenog 2019. zaradio je prvo isključenje bez Curryja. Nakon odlaska Kevina Duranta, u najlošijoj sezoni ove Golden Stateove generacije.

Kad smo kod Duranta, ni tu nije mogao ostati po strani. Dobro je poznata njegova izjava upućena bivšem MVP-ju: “Ne trebamo te. Pobjeđivali smo i bez tebe. Možeš otići.” Izjava se odnosila na Durantov free agency, kad je postajao slobodan igrač. Iako su obojica poslije rekla da to nije utjecalo na njegovu odluku, sigurno nije ni pomoglo. Durant duboko u sebi vjerojatno nije prešao preko toga i želio je dokazati kako može pobijediti i bez njihove supermomčadi. Svaki superstar na njegovu mjestu bi se tako osjećao.

Green je, doduše, oduvijek znao da u Curryju ima igrača uz kojega može biti to što jest, arogantan i bezobrazan. Njegova nesposobnost da se verbalno i fizički suzdrži druga je priča; očito ju je nemoguće kontrolirati, jer dobro je svjestan kad je prešao crtu, ali će to svejedno ponoviti.

Je li liga trebala biti oštrija?

Neke njegove izjave možemo tumačiti i kao obrnutu psihologiju, kao želju da motivira suigrače i time zadrži određenu razinu kompetitivnosti. To hrani njega i on time hrani Warriorse. Sigurno da je tako podizao kolektiv i efektivno utjecao na uspjeh momčadi, ali čovjek bi pomislio da s godinama postaje mudriji i pažljivije bira bitke, da razumnije važe i zna prepoznati koji postupci pozitivno utječu, a koji ostavljaju neugodne posljedice. Prošle godine narušio je idilu, a da sezona nije ni krenula. Jasno je da će Steve Kerr ustvrditi da bez Greena ne mogu konkurirati, ali Golden State u smiraj fantastične generacije polako postaje talac njegova ponašanja.

Iako je ovo najdulja Greenova suspenzija (pet utakmica), teško da može biti bolnija od one za finale 2016., koja je stigla kao posljedica nakupljenih flagranta tijekom sezone. Mnogi dijele mišljenje da je to premalo za igrača koji sve više izaziva prijezir širom NBA lige.

Naravno da Greenovo ponašanje nije usporedivo izvankošarkaškim eskapadama kakve imaju Miles Bridges ili Ja Morant, ali obrazložiti kaznu tvrdnjom da se “duljina suspenzije temelji na povijesti njegovih nesportskih postupaka” velik broj ljudi smatra neumjesnim. Green je izgradio osmogodišnji staž bullyja, a sveukupno je skupio devet utakmica suspenzije i nešto više od 2,2 milijuna dolara kazne.

Od njegovih nesportskih poteza može se napraviti poduža videokompilacija, a opet dosad nije bio drastično kažnjen. Treba istaknuti kako je liga svejedno ovime napravila presedan, jer takve i oštrije kazne obično se određuju zbog udaranja suparnika. Time je komesar Adam Silver htio dati do znanja da želi obuzdati Greenovo ponašanje te da za takve ispade ima sve manje tolerancije. Znači li to da će liga nastaviti pooštravati kazne i je li to dovoljno snažna poruka jednom igraču i svima kojima u budućnosti takvo što padne na pamet? Jer Greenovi incidenti nisu prestali, niti imamo razloga vjerovati da će se odjednom promijeniti. Bliži sam mišljenju da je NBA trebao biti oštriji.

U danim okolnostima najviše oštećeni ostaju Warriorsi. Suspenzija je stigla u trenutku kada se nalaze u negativnom nizu i polako klize izvan Play-in slike.

Premda je još rani dio sezone i puno toga se da ispraviti, vidjeli smo na lanjskom primjeru da nije jednostavno samo tako promijeniti momentum i formu momčadi. U sezoni kad je pred Golden Stateom možda i zadnja prilika da se ponovno domogne naslova, jer neće biti ništa mlađi ni zdraviji, a kamoli bolje posložen, Green je postupio sebično, vjerojatno nesvjestan toga koliko to može utjecati na Kerra i igrače. Budite uvjereni, nije da su svi prema tome ravnodušni. Mada će stati iza njega, kao što su pokušali minimalizirati štetu s Pooleom, kad je kao najveći problem izdvojena osoba koja je pustila snimku incidenta u javnost.

To će otvoriti prostor Dariju Šariću za više minuta na ‘petici’ i dati slobode u igri Jonathanu Kumingi, što ne mora biti loše. Dapače, obojica su jako dobro reagirali, ali kao što sam nedavno naveo u predsezonskom tekstu o Golden Stateu, svaki izostanak ključne figure i skretanje s puta negativno se odražava na momčad. Nije lako iznova se vraćati i usredotočiti. Green je još jednom pretjerao, ali Warriorsi ga moraju trpjeti. Zaglavili su s njim i on je dio njihova identiteta. Međutim, drugi ga ne moraju tolerirati i NBA će morati dobro razmisliti o postupanju kod idućeg ispada.

Green je odavno prešao iz uloge simpatičnog zaštitnika u nepopravljiva nasilnika.