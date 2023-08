Onana: Vrag u detaljima

Vrag je, kažu, u detaljima. Detaljima poput: stoji li vaš golman na vrhu šesnaesterca ili 10 metara dalje u trenutku kad imate loptu, voli li izaći s crte na svaki centaršut ili na svaki drugi. Recimo, novi Manchester Unitedov vratar André Onana je tijekom prijateljske utakmice protiv Real Madrida 27. srpnja imao 22 od 45 dodira s loptom tijekom igre izvan svog prostora. Dakle, 49 posto.

Golmani su godinama igrali najjednostavniju ulogu na nogometnom terenu: spriječi loptu da uđe u mrežu. Obrani, počisti, napucaj. Ispočetka. Bilo je, dakako, iznimaka, ali reinterpretacija uloge vratara u širem pogledu dogodila se tek s analitičkom revolucijom, na čijem još uvijek početnom valu i dalje plovimo. Nije bilo teško vidjeti zašto su se igrači poput Víctora Valdésa, Manuela Neuera ili Alissona Beckera prometnuli u ideale suvremenih vratara; najveći klubovi tražili su margine unutar kojih mogu dobiti kompetitivnu prednost, pa su i golmani postali dio momčadske strukture u posjedu. Dijalektika nogometnog modernizma nije štedjela nikoga.

Onana je postao kamerunski reprezentativac s 20, igrao je finale Europa lige s 21, polufinale Lige prvaka s 23, a onda ove godine i finale, s 27. U međuvremenu je prošao i najteži period karijere, kad je s 24 morao odraditi devet mjeseci suspenzije zbog dopinga. “40 miligrama može uništiti karijeru”, rekao je The Guardianovu kolumnistu Sidu Loweu nakon što je odslužio suspenziju.

Kamerunac se jednog dana probudio s glavoboljom i popio tabletu protiv bolova koja je sadržavala nedozvoljene supstance. Ali ono što nije poznato je količina truda, patnje i hrabrosti koji su potrebni da nakon takve trivijalne pogreške održi karijeru na životu. Devet mjeseci, nije smio kročiti nogom na stadion, na klupski trening-kompleks. Okupio je oko sebe tim — psiholog, kondicijski trener, nutricionist, trener za vratare. Uslijedila je stigmatizacija — policajci su ga u jednom navratu u Belgiji pretresli do kože i dobacivali mu da je narkoman. Osjećaj krivnje, usamljenost. Njegovi suigrači jurili su prema tituli, on je stajao na mjestu. Jedna zabunom progutana tableta promjera šest milimetara okrenula mu je život naglavačke.

Nije potrebno biti genijalac da bi se shvatilo kako sve Ten Hag može Onaninu teoriju pretvoriti u praksu

Ali Onana koji je stoički prihvatio UEFA-inu suspenziju — i kasnije njeno smanjenje s 12 na devet mjeseci – nije bio isti Onana koji se kroz akademiju Samuela Eto’oa probijao kroz europski klupski nogomet.

Nemoguće je precijeniti utjecaj koji takva epizoda može imati na karijeru jednog mladog nogometaša. Onana se kao mali dječak naučio nositi s pritiskom kad je imao samo nekoliko utakmica na europskoj turneji da impresionira Barcelonine skaute, naučio je baratati loptom u Ajaxovoj akademiji i prihvatiti posljedice (makar one bile rezultat nesretnog slučaja, a ne namjere) dopinške afere. Kad je UEFA u tehničkom izvještaju finala Lige prvaka ove godine napisala da je riječ o golmanu koji djeluje poput zadnjeg veznog, to nije značilo samo da je Onana dobar s loptom u nogama, nego da je godinama, kroz svoj osobni i profesionalni rast (i poneki pad) išao prema tome. Praksa i teorija ne postoje same za sebe, već su u međuovisnom odnosu.

Presing, pritisak, rizik?

Drugim riječima, Onana u United dolazi istovremeno kao golman/libero u stilu Manuela Neuera i kao momak u drugoj polovici svojih 20-ih koji je nesretnim spletom okolnosti umalo izgubio karijeru. Očekujte bravurozne obrane, neustrašive izlaske s crte, ali i neobjašnjive pogreške. Ako ga je život išta naučio, onda je to da jedno ne ide bez drugoga.

U Unitedu će, na svoju sreću ili nesreću, zamjeniti Davida de Geu — golmana s kojim, čini se, cijeli nogometni svijet, ne samo Unitedovi navijači, ima love-hate odnos. De Gea je bio sve što Onana nije, ali i obrnuto: stajao je na crti, nije pokušavao sudjelovati u igri, ali je zato bio u stanju sam samcat odlučiti utakmicu svojim obranama. Erik ten Hag poštovao je njegovu reputaciju na Old Traffordu, ali jedna mu je sezona bila dovoljna da shvati kako mu između vratnica treba netko drugi.

Transfer je sada toliko logičan da se postavljaju pitanja zašto se nije i ranije dogodio. Trener i igrač koji su zajedno postigli najveće uspjehe u svojim karijerama, klub koji treba moderni profil golmana i igrač koji je prošle sezone branio u finalu Lige prvaka. U relativnom smislu, s obzirom na podivljalo tržište nogometaša, ni lova se nije činila velikom.

Onana je prošle sezone imao 93,8 posto točnih dodavanja u vlastitoj polovici, po čemu je bio 13. među golmanima u ligama Petice. Samo su trojica uputila više dodavanja po utakmici od njegovih 28,8. S 43,8 dodira po utakmici nalazio se unutar 11 posto najboljih na svojoj poziciji, a prema broju zaustavljenih u odnosu na očekivane golove (PSxG-GA) u 18 posto najboljih. Nije potrebno biti genijalac da bi se shvatilo kako sve Ten Hag može Onaninu teoriju pretvoriti u praksu.

Duga lopta na Marcusa Rashforda, naravno. Čuvanje leđa visoko podignutoj zadnjoj liniji, apsolutno. Čovjek više u posjedu, možete se kladiti na to. Suparnički presing? Sretno im s time. Kao i svaki drugi igrač, Onana ne postoji u vakuumu, a nije teško vidjeti koliko taktičkih opcija njegove vještine donose Unitedu. Onana kao golman, baš kao i Onana kao osoba, ne preže od preuzimanja rizika. Posljedice takvog pristupa znaju biti pogreške, ali i manjak pasivnosti koja je često karakterizirala De Geu.

Ten Hag često govori o principu koji u Engleskoj zovu rest-defence. Riječ je o prijevodu njemačkog termina Restverteidigung koji bismo, uz malo terminološkog šuma, mogli prevesti kao “ostatak obrane”. Riječ je o ideji da momčad priprema reakciju na suparnički napad čak i u trenutku kad je u posjedu i organizira vlastiti. Implementacije tog principa mogu varirati — 2-3 s bekovima koji ulaze u sredinu, ‘kutija’ s dvojicom igrača u dvije linije — ali suština je ista: osigurati strukturu u posjedu koja će najbolje pomoći prilikom tranzicije u obranu.

“Zbog Onane je jako teško provoditi presing protiv Intera”, rekao je Pep Guardiola prije finala Lige prvaka. “Jednostavno ga ne možete propisno pritisnuti.”

Osam od 20 klubova s najvećim brojem izgubljenih lopti u suparničkoj polovici u ligama Petice prošle sezone igrala su u Premier ligi, što dovoljno govori o tome koliko je presing postao fundamentalan u Engleskoj. Presing, pritisak, rizik? Tko o tome zna bolje od momka koji se rodio u kamerunskom selu s manje od 400 stanovnika, oduševio europske skaute u svom prvom posjetu kontinentu i pregrmio po mnogima nepoštenu presudu kao da plaća kaznu za parkiranje?