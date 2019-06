NBA finale: Opet ispočetka

Nerado to priznajem, ali ponekad nije sve do taktike, trenerskog nadmudrivanja, prilagodbi i efikasnosti izvedbe. Nekad se jednostavno moraš pojaviti na utakmici i dati famoznih 120 posto kako bi ostvario osnovni preduvjet za dobiti utakmicu. Nekad su jednostavno mentalna priprema, energija i bespoštedni pristup svakom posjedu tijekom utakmice faktori koji usmjere dvoboj u jednom smjeru, a Golden State Warriorsi i razlika između njihove igre u prvoj i drugoj utakmici protiv Toronto Raptorsa su pravi dokaz za to.

I kod vrhunskih ekipa, višestrukih šampiona, čiji je roster krcat provjerenim veteranima koji su okusili bezbroj velikih utakmica, događa se da zakažu u pristupu. Devet dana odmora koji su Warriorsi imali od posljednje utakmice protiv Portlanda do prve utakmice finala učinili su svoje. Nikakvi treninzi i pripreme ne mogu nadomjestiti pravu utakmicu i nabrijanog suparnika kao što su Raptorsi bili u prvoj utakmici.

Da Dubsi definitivno nisu energetski i mentalno bili na razini za prvi dvoboj najbolje se moglo vidjeti po dvije stvari. Prvo, po Draymondu Greenu, motoru ekipe koji svojom energijom hrani suigrače a ubija suparnika. Green je odigrao defenzivno vjerojatno najgoru partiju u playoffu, a možda i uopće, dozvolivši Pascalu Siakamu da većinu od svoja 32 poena zabije preko njega.

Drugo, inače elitna obrambena družina iz Oaklanda nevjerojatno puno je griješila u osnovnim obrambenim zadaćama. Bilo je premalo komunikacije na preuzimanjima, previše loših udvajanja, unutra-vani rotacija i slanja pomoći gdje ne treba. Možda bi to još i preživjeli, ali katastrofalnu defenzivnu tranziciju, gdje su ih Raptorsi pretrčali i zabili gomilu laganih poena, nisu mogli.

Šampioni su uzeli ono po što su i došli u Kanadu — break u gostima. Problem je ipak taj što im Toronto nije jedini suparnik nego su i ozljede

Voljni moment je u prvoj utakmici pokopao šampione što u biti i nije bilo tako loše jer im je bio putokaz za drugu utakmicu i u kojem smjeru, između ostalog, moraju ići njihove promjene. U drugu utakmicu su ušli bitno drugačije. Pred početak druge četvrtine reporterka Doris Burke podsjetila je Stevea Kerra na njegovu izjavu s početka utakmice da je najvažnije da igrači Raptorsa ‘osjete’ njegove igrače. Kerr je bio zadovoljan što znači da je prvi preduvjet za pobjedu u utakmici bio ostvaren.

Warriorsi su izgledali energetski našpanano iako igrom nisu briljirali, dapače, u jednom momentu sredinom druge četvrtine Toronto je imao čak i +12. Tu smo dobili još jednu potvrdu da se radi o drugačijim Warriorsima nego u prvoj utakmici jer su ostali u utakmici, nisu mentalno pali i do kraja poluvremena su smanjili zaostatak na samo -5.

Razlika u voljnom momentu

E kad je psihološka strana priče odrađena moglo se prijeći i na taktičku. Treću četvrtinu su Dubsi dobili 34:21 i tu praktički prelomili utakmicu. Kerr je na poluvremenu povukao dva poteza na koja Torontov strateg Nick Nurse i njegova ekipa nisu imali odgovor.

Defenzivno, Kerr ih je iznenadio rošadama u zaduženjima. Andrea Iguodalu koji je do tada čuvao Kawhija Leonarda prebacio je na Siakama. Greena je prebacio sa Siakama na Kylea Lowryja, a Klay Thompson je preuzeo Leonarda. Ovo je bilo važno jer su Iguodala i Green mogli lakše igrati help obranu iza Thompsonovih leđa i pomagati tamo gdje treba. Posebno je bilo važno da Green više ne čuva Siakama koji ga je u prvoj utakmici izludio kretanjem bez lopte utrčavajući iza njegovih leđa. Green je sada lakše mogao igrati rolu libera jer Lowry nije tako dobar cuter kao Siakam. Glavninu tereta ponio je Thompson koji je imao par sjajnih reakcija jedan-na-jedan protiv Leonarda.

Drugačije posložena obrana Dubsa dovela je Raptorse do toga da nisu mogli postići koš gotovo šest minuta kad je Fred VanVleet napokon stavio tricu. Na drugoj strani, Warriorsi su zaigrali preporođeno također uz malu prilagodbu na poluvremenu a to je da su odlučili napad puno više vrtjeti kroz DeMarcusa Cousinsa kao primarnog i sekundarnog kreatora. Osim što su dobili još jednog igrača koji može povući tranziciju kada dođe do skoka u obrani, Warriorsi su dobili i lucidnog dodavača s vrha ili iz posta. Sve što su ostali Golden Stateovi igrači trebali raditi nakon izmijenjenih blokova je ubacivati se u prazan prostor i pospremati zicere.

Bio je ovo još jedan šok za Raptorse koji su se spremali za Stepha Curryja i Thompsona, te kako njih dvojicu neutralizirati. Vjerojatno imaju plan i za Kevina Duranta ako se vrati, ali Cousins je bio iznenađenje za koji nisu imali odgovor. U trećoj četvrtini centar gostiju imao je tri asista (više nego cijeli Toronto), a od 14 ubačaja Warriorsa iz igre svih 14 je bilo asistirano. Povratak korijenima, možemo reći.

Osim Cousinsa kao faktora iz sjene, ukazala su se još neka lica u napadu koja su doprinijela pobjedi, baš u stilu njihovog playoff slogana Strength in Numbers. Rezervni bek Quinn Cook ubacio je tri jako važne trice. Shaun Livingston je ubacio 6 poena uz 3 asista. Iguodala je zabio dvije trice od kojih je druga na pet sekundi do kraja utakmice i riješila utakmicu, a prva pogođena trica u trećoj četvrtini bila mu je prva od 10. svibnja i šeste utakmice protiv Houstona. Odličan je bio i Andrew Bogut koji je dobio minute nakon ozljede Kevona Looneyja i koji je sjajno uskočio u Cousinsovu rolu dodavača, ali i egzekutora. Bilo je ovo Kerrovo kockanje s obzirom da Bogut trenutno i nije igrač za NBA finale, ali isplatilo se. Kerru je trebao netko tko poznaje sistem i može odraditi posao, a to je u Bogutu i dobio.

Taktička prilagodba



Šampioni su tako uzeli ono po što su i došli u Kanadu — break u gostima. Uzvratili su udarac nakon prve utakmice, prilagodili se taktički i natjerali Raptorse da sada o njima razmišljaju. Problem je ipak taj što im Toronto nije jedini suparnik nego su i ozljede. Nema Duranta, a nakon utakmice pomoć liječnika su zatražili lakše ozlijeđeni Cousins (kvadriceps), Iguodala (list), a neizvjesna je situacija s Thompsonom i Looneyjem (ključna kost). Klay je odigrao fantastičnu utakmicu, ali je u četvrtoj četvrtini odigrao samo četiri minute zbog ozljede prepone. Nakon utakmice je izjavio da će biti dobro, što njegovo šepanje tijekom izlaska s terena i nakon završetka utakmice baš i ne sugerira.

Za pretpostaviti je da će Cousins i Iguodala biti osposobljeni. Iggy je naučio igrati s ozljedama i Kerr ga dozira na manje od 30 minuta po utakmici, baš kao i Cousinsa koji je vidno fizički nespreman. Looneyja će nadoknaditi Bogut, Jordan Bell i eventualno Damian Jones.

Problem će biti ako Thompson ne bude potpuno ili uopće spreman. Pravu alternativu za njega nemaju i morat će se krpati igračima koji teško da su dorasli iskušenjima u kojima se Dubsi nalaze. U drugoj utakmici su dobili pravu podršku s klupe, ali koliko je realno da se to može ponoviti, posebno s većom minutažom za Cooka ili Livingstona?

Durant pak još uvijek nije počeo s ozbiljnim treninzima i upitno je hoće li se uopće i vraćati na parket tijekom finala. Njegov povratak, pa makar na ograničeni broj minuta po utakmici, Warriorsima bi mnogo značio jer bi poboljšao spacing, imali bi dodatnog kreatora na parketu koji može napasti Torontovu switch obranu. Također, s njim bi imali još jednog igrača koji može braniti Leonarda i jako bitno: Warriorsi bi mogli igrati svoj ubojiti small-ball kojeg uopće nisu igrali u prve dvije utakmice.

Bez Duranta i sa spremnim Thompsonom Warriorsi i dalje vjerojatno imaju dovoljno kvalitete za uzeti treći prsten u nizu. Barem se tako trenutno čini. Napadački su se vratili korijenima i s jako puno blokova i kretnji bez lopte otežavaju Raptorsima preuzimanja, udvajanja i uspijevaju zabijati lagane poene. Curry igra dobro i oko njega se sve vrti čak i kad ne zabija efikasno. U Cousinsu su dobili dodatnu napadačku opciju, a valjda će i klupa opet nešto isporučiti na svom parketu.

Što nas očekuje?

Defenzivno, Kerr je riješio dosta problema sa spomenutim rošadama, ali realno je za očekivati da će Raptorsi nešto smisliti za treću utakmicu. Leonard će morati bolje organizirati napade svoje ekipe i bacati bolja dodavanja kad ga udvoje nego što je radio u drugoj utakmici u kojoj je imao samo tri asistencije. Ključno za Torontov napad je da pronađu balans između Leonardove napadačke role prve opcije i ostatka ekipe. Toronto je najbolji kada svi igraju, kada lopta kruži i kada se tricama kažnjava protivnikov fokus na Kawhija.

Warriorsi imaju slabe točke u defenzivi koje se mogu iskoristiti. Primjerice, u drugoj utakmici su Raptorsi imali čak 15 napadačkih skokova i 22 second chance poena. Također, Cousinsa će morati bolje eksploatirati u pick and rollu, a važno je i da aktiviraju Lowryja kao cutera dok ga čuva Green koji ga često ignorira da bi branio nekog drugog.

U obrani će Raptorsi najveću pažnju posvetiti drugačijem stilu igre Warriorsa s Cousinsom u centru svega. Sada je to raznovrsniji napad Dubsa, puno teži za predvidjeti. Ključno će biti zatvoriti kretanje bez lopte, prvenstveno kroz bolju komunikaciju na preuzimanjima. Osim toga, Nurse je u drugoj utakmici od nekud izvadio box andone zonsku obranu koja je zamalo vratila Toronto u igru pred kraj utakmice. Moguće da će je opet izvaditi iz džepa, ovaj put puno ranije kako bi poremetio suparnikov napadački.

Serija je tako opet na početku a kraj joj se ne nazire. Neizvjesnost oko ozljeda kod Golden Statea koje kroje roster od utakmice do utakmice ne dopušta nam upuštanje u velike prognoze. Uspiju li barem donekle ostati u komadu zadržat će status blagog favorita. Vrati li se nekim čudom Durant, naslov ne bi trebao biti upitan. Raptorsi su tu, nemaju šampionski pedigre kao Warriorsi, ali u stanju su iskoristiti šansu ako je nanjuše, pokazali su to u ove dvije utakmice. U kojima, inače, nismo umirali od viđene ljepote. Tako bi trebalo i ostati, ali zato drame sigurno neće faliti.